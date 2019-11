Habanos, S.A. apresenta a pré-estreia de Romeo y Julieta Maravillas 8, uma edição exclusiva para comemorar o Ano Novo Chinês

O novo lançamento vem acondicionado em um estojo original criado exclusivamente para a ocasião apresentando a gravação especial de um rato, o animal símbolo do próximo Ano Novo Chinês. A caixa contém 8 unidades elaboradas "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (Totalmente à mão com enchimento longo), após uma seleção cuidadosa do capote, do miolo e das folhas da capa originadas da área de Vuelta Abajo, na região de Pinar del Río, considerada a melhor terra do mundo para o cultivo do tabaco. A Romeo y Julieta Maravillas 8, com sua "vitola de galera" (nome de fábrica) "Maravillas No. 3", foi usada em uma edição limitada em 2012 sob a marca Montecristo com uma recepção calorosa dos mercados internacionais.

A apresentação acontecerá em dois eventos diferentes nos dias 13 e 14 de novembro no The Kerry Hotel em Hong Kong. Em cada dia, os 120 participantes do evento não apenas experimentarão, em primeira mão, o Habano clássico de intensidade média com uma combinação aromática e equilibrada, mas desfrutarão também da vista privilegiada do porto da cidade. O hotel já havia sediado um lançamento da Habanos com a apresentação do Bolivar Soberano realizada no ano anterior.

A China é um mercado em expansão para a Habanos, S.A., desde que, durante o ano de 2019, tornou-se o segundo mercado mais importante para a empresa, sendo apenas precedida pela Espanha. A China pode gabar-se de ter 5 espaços Cohiba Atmosphere e 5 lojas La Casa del Habano (incluindo na China Continental, Hong Kong e Macau).

A marca Romeo y Julieta, nascida em 1875, leva o nome da tragédia literária escrita pelo escritor inglês William Shakespeare. Winston Churchill foi um dos fumantes mais fiéis da marca e desde sua visita à Havana em 1946, seu nome tem sido usado em algumas bandas e a vitola mais conhecida da marca tem o seu nome: Romeo y Julieta Churchills.

A Pacific Cigar Company Limited (PCC) e a Infifon HK Ltd. são as distribuidoras exclusivas da Habanos, S.A. para a região da Ásia. Entre ambas, possuem mais de 50 lojas de varejo na área da Ásia-Pacífico e China, com 32 lojas na região, 2 lojas na China, 2 lojas no Canadá e 21 lojas adicionais de seus parceiros na Ásia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025918/Romeo_y_Julieta_Maravillas_8.jpg

Contato:

Burson Cohn & Wolfe:

press.habanos@yr.com

Carla Lladó, Tel.: +34-669-54-69-09

Leyre Merino, Tel.: +34-93-201-10-28

FONTE HABANOS SA

Related Links

https://www.habanoscigares.com/



SOURCE HABANOS SA