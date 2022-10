HABANOS, S.A. APRESENTOU ESTREIA MUNDIAL DO QUAI D'ORSAY Nº 52 NA FRANÇA

A Coprova, S.A.S., distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. para a França, atuou como mestre de cerimônias na apresentação da nova vitola da marca Quai D'Orsay.

HAVANA, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A., juntamente com seu distribuidor exclusivo na França, a Coprova, S.A.S., apresentou na última quinta-feira, a nova vitola Quai D'Orsay Nº 52 (cepo 52 x 156 mm de comprimento) em uma noite mágica realizada em um dos lugares mais emblemáticos de Paris, o Hôtel de La Marine, na localização central da Place de la Concorde.

Quai D'Orsay No. 52 (Habanos, S.A.)

Este edifício tem vista para a praça e testemunhou alguns dos episódios históricos mais importantes que ocorreram na capital francesa desde que foi construído no século XVIII. Também tem vista para edifícios icônicos, como a Torre Eiffel e a Assembleia Nacional e, é claro, a famosa avenida Quai D'Orsay, que dá seu nome à marca da Habanos. Portanto, não poderia haver lugar melhor para dar as boas-vindas ao novo Quai D'Orsay Nº 52.

A apresentação desta nova vitola ocorreu em um jantar de gala exclusivo no qual a tradição cubana, a elegância e o refinamento do local e a gastronomia francesa foram destacados e acompanhados pela música dos dois países. Além disso, os 150 participantes puderam degustar uma vitola única, como o Quai D'Orsay Secreto Cubano (edição regional de 2016 para a França) e o protagonista da noite, o Quai D'Orsay Nº 52, harmonizado com rum da mais alta qualidade.

Além dos aficionados e amantes de Habanos, o jantar teve a participação de várias personalidades, como o embaixador de Cuba na França, S. Ex.ª o Sr. Otto Vaillant Frias, que dirigiu algumas palavras aos presentes. A representação da Habanos, S.A. neste magnífico evento foi liderada pelo copresidente Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, que enfatizou "a importância de um mercado como a França não apenas em termos de vendas (um dos principais mercados do mundo), mas também pelo conhecimento e experiência que existem na França sobre esse magnífico produto, e por seus aficionados de gosto requintado e demanda constante. Por todas essas razões, e devido ao seu relacionamento próximo com o surgimento desta marca, a França é o lugar perfeito para apresentar a estreia mundial do Quai D'Orsay Nº 52."

"Estamos muito satisfeitos que a Habanos, S.A. tenha escolhido Paris e os aficionados franceses para apresentar esta nova vitola da marca Quai D'Orsay",disse Antoine Bathie, copresidente da Coprova. Enrique Babot, também copresidente da Coprova, ressaltou que "sua elegância, sem dúvida, é o que define a marca Quai D'Orsay e sua nova vitola nº 52. Ela evolui em complexidade de forma equilibrada. Um Habano ideal para fumar com companhia e para encerrar uma refeição refinada."

Notas de degustação:

Quai D'Orsay Nº 52

cepo 52 x 156 mm de comprimento

Capa: suave, semioleoso.

suave, semioleoso. Fluxo: correto.

correto. Construção: excelente.

excelente. Combustão: excelente.

excelente. Primeiro terço: equilibrado, equilíbrio aromático, expressões sutis e delicadas.

equilibrado, equilíbrio aromático, expressões sutis e delicadas. Segundo terço: com um progresso muito uniforme do acentuado equilíbrio aromático.

com um progresso muito uniforme do acentuado equilíbrio aromático. Terceiro terço: melhora a fumaça e intensifica o caráter aromático.

melhora a fumaça e intensifica o caráter aromático. Força: leve.

Proposta de harmonização:

Coquetel de Martini ou de base espumante.

Champanhe ou espumante.

Café ou chá levemente fermentados.

Clique aqui para baixar imagens de alta resolução dos produtos.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1926330/QUAI_D_ORSAY_No_52.jpg

FONTE Habanos, S.A.

