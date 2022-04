HABANOS, S.A. APRESENTOU NOVO H. UPMANN MAGNUM 52 EM COMEMORAÇÃO AO ANO DO TIGRE DE ACORDO COM CALENDÁRIO LUNAR CHINÊS

- The Pacific Cigar Co. LTD e Infifon Hong Kong Limited, distribuidores exclusivos da Habanos, S.A., apresentaram em um "unboxing virtual", e em comemoração ao ano novo chinês, o novo H. Upmann Magnum 52

HAVANA, 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A., juntamente com seus distribuidores da Ásia-Pacífico e da China, The Pacific Cigar Company e Infifon Hong Kong Limited, apresentaram o novo H. Upmann Magnum 52 em um "unboxing" virtual em comemoração à chegada do produto ao mercado.