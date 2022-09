HABANOS, S.A. COMEMOROU 55 ANOS DE SUCESSO DO COHIBA, A MARCA DE TABACO PREMIUM MAIS PRESTIGIADA DO MUNDO

- O evento exclusivo realizado em Havana, Cuba, foi prestigiado por pessoas de 43 países e renomados artistas nacionais e internacionais, como James Morrison, que estava encarregado de fazer o show de encerramento da noite

- Durante o evento, dois umidores únicos no mundo foram leiloados, arrecadando 2,900,000€, fundos que irão inteiramente para a saúde pública cubana

HAVANA, 10 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A tão esperada comemoração do 55º aniversário do Cohiba, a marca mais emblemática e prestigiada da Habanos, ocorreu em Havana, Cuba, o local de nascimento do que é considerado o melhor charuto do mundo. Por três dias, a Habanos, S.A. ofereceu aos seus convidados um programa completo de atividades começando com um coquetel de boas-vindas, seguido por uma visita à El Laguito Twisted Tobacco Factory e terminou com o aclamado jantar de gala.

Dois anos após o último Habano Festival, Cuba foi mais uma vez visitada pelos entusiastas de charutos Premium, especialmente os Habanos, com um coquetel de boas-vindas para 650 pessoas. Os participantes foram convidados para uma noite mágica com uma jornada vivenciando as mais de cinco décadas de história bem-sucedida da marca e suas principais linhas: Classic, 1492, Maduro 5 e Behike.

Também houve uma visita à emblemática El Laguito Factory, onde as vitolas da marca Cohiba são produzidas desde 1966, garantindo a delicadeza e a qualidade desses Habanos.

O toque final foi fornecido pelo exclusivo jantar de gala com 650 participantes de 43 países e focou nas novidades que a Habanos, S.A. apresentou no chamado "Ano do Cohiba" com seus lançamentos Cohiba Ambar, Cohiba Colección Ideales, e Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada.

Esse jantar foi o ápice de todas as celebrações realizadas em todo o mundo para comemorar o 55º aniversário do Cohiba. Um evento repleto de tradição, luxo e momentos de prazer com a Habano como protagonista, que recebeu o reconhecimento internacional dos aficionados mais exigentes. Desde o seu nascimento em 1966, o Cohiba tem sido sinônimo de exclusividade, tradição e qualidade. A gala teve a participação de artistas renomados com carreiras longas, como César López, Miguel Patterson e Manolito Simonet, bem como de personalidades líderes da cena musical, como Niurka González, Haila, Lily Daly e Mayko D'Alma, e artistas com propostas inovadoras como Camila Rodhe, Geidy Chapman, Emilio Frías "El Niño", Vocal Renacer ou Tenores Los Clásicos. A noite terminou com um concerto do internacionalmente renomado James Morrison.

De acordo com Leopoldo Cintra González, vice-presidente comercial da Habanos, S.A.: "Além do luxo e exclusividade, o Cohiba é sinônimo de trabalho e esforço de gerações que conseguiram torná-lo a marca Habanos mais reconhecida em todo o mundo." Ele acrescentou: "Como não poderia ser de outra forma, uma data tão singular merecia alguns lançamentos no auge do que chamamos de "ano do Cohiba": com três vitolas únicas e especiais como o Cohiba Ámbar, o Cohiba Ideales e o Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada."

Durante o evento, e pela primeira vez fora da estrutura do Habano Festival, foi realizado o leilão de dois umidores exclusivos; todos os Habanos que eles contêm foram feitos "totalmente à mão", com enchimento longo e pelos melhores torcedores da El Laguito Factory. Os rendimentos irão inteiramente para a saúde pública cubana.

O Umidor Cohiba 55º Anniversary, valendo 2,800,000€, contém 550 Habanos de todas as linhas da prestigiosa marca e representa um tributo à história de sucesso do Cohiba. Feito com madeiras nobres, madrepérola e cristal Swarovski na parte externa e okume e mogno na parte interior.

O umidor com o Rare Le Rituel & Cohiba Ambar, no valor de 100,000€, foi feito para incluir uma garrafa de champanhe Rare Milésime 1988 e 44 Cohiba Ambar, e é o primeiro de uma série de dez umidores de Edição Limitada feitos artesanalmente sob demanda pela prestigiada oficina do artesão Elie Bleu, que fabrica umidores para tabaco desde 1976.

Os prêmios Habanos 2020 e 2021 também foram entregues a Eulalio Bejarano e a Riad Boukaram na categoria de Negócios, a Walid Saleh e a Angel Garcia Muñoz na categoria de Comunicações, e a Vicente Fausto Torres e a Nelson Rodriguez Lopez na categoria de Produção.

FONTE Habanos S.A

