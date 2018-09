Habanos S.A. lança pela primeira vez na Espanha e no mundo Edição Limitada Romeo y Julieta Tacos 2018

Club Pasión Habanos apresenta esta edição limitada na capital espanhola em 8 de setembro

A Edição Limitada Romeo y Julieta Tacos 2018, cuja produção e processo de desenvolvimento foi muito cuidadoso, estará no mercado espanhol a partir de 10 de setembro

HAVANA, Cuba, 6 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Tabacalera Habanos S.A., distribuidora oficial na Espanha, está lançando sua prévia mundial da Edição Limitada Romeo y Julieta Tacos 2018, uma etiqueta recuperada da década de 1970 (Tacos Imperiales, 49 de diâmetro x 168 mm de comprimento) vendido em uma caixa de 25 unidades.

A apresentação da Edição Limitada Romeo y Julieta Tacos 2018 acontecerá no dia 8 de setembro em Madri, num evento inspirado nesta lendária marca Habanos e organizada pelo Club Pasión Habanos sob o slogan "A Paixão nos une". Os membros terão o privilégio de provar este Habano e desfrutar de outros Romeu y Julieta Habanos, bem como uma seleção de produtos gourmet de várias marcas Premium, música e um jantar-coquetel cuidadosamente criado, além de outras surpresas inesperadas.

Todos os Habanos desta Edição Limitada foram feitos "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - Totalmente à Mão com Recheio Longo - e suas folhas foram especialmente selecionadas da área de Vuelta Abajo* em Pinar del Río*, Cuba*, a melhor terra produtora de tabaco do mundo. Os processos de produção e desenvolvimento limitados e meticulosos deste produto são realizados por torcedores - enroladores de charutos - especializados cubanos trabalhando com afinco para atender às expectativas dos mais exigentes fãs dos Habanos.

As Edições Limitadas dos Habanos são muito apreciados e esperados pelos entusiastas todos os anos. Sua principal característica é que suas etiquetas não estão incluídas nos portfólios regulares das marcas. São distintos por suas folhas especialmente selecionadas - envoltório, enchimento e ligante -, envelhecido por não menos do que dois anos.

O termo "Habanos" é usado desde o final do século XIX para identificar os melhores charutos do mundo, embora o tabaco cubano já fosse considerado o melhor do mundo no século XVIII. Habanos é uma Certificação de Origem (P.A.O. na sigla em inglês) reconhecida internacionalmente, reservada para identificar charutos acima de 3 gramas, tradicionalmente designados sob tal denominação, feitos Totalmente a Mano - Totalmente à Mão - em Cuba, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pela indústria cubana do tabaco, sob a supervisão do Conselho Regulador do P.A.O. Habanos.

Romeo y Julieta foi criado como marca de Habanos em 1875, com sua origem na trágica peça de William Shakespeare. Hoje, Romeo y Julieta goza de grande prestígio e oferece a mais ampla gama de etiquetas da marca Habanos, todos produzidos totalmente à mão Totalmente a Mano con Tripa Larga - Totalmente à Mão com Recheio Longo. Desde o seu nascimento em 1875, Romeu y Julieta tornou-se um dos mais conhecidos charutos Habanos, especialmente valorizado por aqueles que apreciam uma mistura harmoniosa com um excelente aroma.

*Certificados de Origem

