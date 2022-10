HABANOS, S.A. A PRÉSENTÉ LE MONTECRISTO WIDE EDMUNDO EN PREMIÈRE MONDIALE EN ESPAGNE

« La Noche Edmundo », organisée par le Club Pasión Habanos, a eu lieu à l'Estadio Cívitas Metropolitano le 1er octobre pour présenter la nouvelle vitole de la ligne Edmundo de Montecristo

LA HAVANE, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Tabacalera, partenaire et distributeur exclusif de Habanos, S.A. pour l'Espagne, a présenté le Montecristo Wide Edmundo en première mondiale à Madrid, en Espagne, lors d'un événement organisé par le Club Pasión Habanos sous le nom de « La Noche Edmundo ».

Montecristo Wide Edmundo (Habanos, S.A.)

Dans le cadre incomparable du stade Cívitas Metropolitano, plus de 350 aficionados chanceux ont eu l'occasion d'essayer cette vitole unique pour la première fois tout en profitant d'un dîner exclusif offert par le groupe Paraguas, dont le portefeuille comprend certains des restaurants les plus en vogue de la capitale espagnole.

La soirée magique, qui comprenait de la musique, de la gastronomie et, bien sûr, les meilleurs Habanos, était pleine de surprises, de concours et d'expériences multiples.

En plus d'un grand groupe d'aficionados experts et de professionnels du monde des Habanos, la présentation de Montecristo Wide Edmundo a été réalisée par Juan Girón, directeur de la communication de Tabacalera S.L.U., en présence de José María López Inchaurbe, vice-président du développement, et d'Ernesto González et Alejandro Fernández-Blanco, du département du marketing opérationnel, représentant Habanos, S.A.

« Montecristo est un symbole de tradition, d'histoire et une référence de saveur pour les aficionados, qui a évolué au fil des ans pour devenir une référence en matière d'innovation, de style et de tendance, et l'arrivée du Wide Edmundo en est la preuve », déclare José María López Inchaurbe, vice-président du développement de Habanos, S.A.

Annoncé lors des Journées mondiales Habanos 2021, le Montecristo Wide Edmundo est le quatrième Habano et le plus épais de la ligne emblématique Edmundo de Montecristo. Cette nouvelle vitole sera lancée en octobre dans les points de vente officiels de Habanos dans toute l'Espagne.

Notes de dégustation

Le Montecristo Wide Edmundo (ligneEdmundo) a été élaboré « Totalement à la main avec une longue tripe » avec des feuilles de cape, une tripe et une sous-cape provenant de la zone Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Río*, où le meilleur tabac du monde est produit et fabriqué par des rouleurs de cigares cubains experts.

Vitole Galera : Duke No 3. 125 mm x 21,43 mm. Jauge de l'anneau 54. 13,22 grammes

Couche couvrante : couleur carmélite, grasse, soyeuse, fine, avec un éclat mat.

: couleur carmélite, grasse, soyeuse, fine, avec un éclat mat. Parfum : très boisé, végétal, grillé, avec des notes amères, terreuses et épicées, laissant un arrière-goût de café, de noix, de grué de cacao, de cannelle, de vanille, de muscade et de mélasse légère.

: très boisé, végétal, grillé, avec des notes amères, terreuses et épicées, laissant un arrière-goût de café, de noix, de grué de cacao, de cannelle, de vanille, de muscade et de mélasse légère. Arôme : grillé, torréfié, épicé et doux en arrière-plan, laissant des notes de cèdre, de cuir, de café, de raisins secs, d'amandes, de vanille, de cannelle et de mélasse.

: grillé, torréfié, épicé et doux en arrière-plan, laissant des notes de cèdre, de cuir, de café, de raisins secs, d'amandes, de vanille, de cannelle et de mélasse. Force : commence moyennement et atteint moyennement à fortement.

: commence moyennement et atteint moyennement à fortement. Tirage : bon.

: bon. Combustion : régulière et homogène.

: régulière et homogène. Cendre : gris mat moyen avec des stries de gris clair métallique, compacte et durable.

: gris mat moyen avec des stries de gris clair métallique, compacte et durable. Temps de combustion : environ une heure.

Cliquez ici pour télécharger les images haute résolution du produit

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1912026/Habanos_SA_Montecristo.jpg

SOURCE Habanos, S.A.