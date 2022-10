HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT DIE NEUE VITOLA LA GLORIA CUBANA GLORIAS IN DEN BENELUX-LÄNDERN

Das neue Produkt wurde von Laguito 1492 vorgestellt, dem exklusiven Vertriebspartner von Habanos, S.A. für Belgien, die Niederlande und Luxemburg

HAVANNA, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. präsentierte über seinen exklusiven Vertriebspartner für Belgien, die Niederlande und Luxemburg, Laguito 1492 NV, die La Gloria Cubana Glorias bei einem Galadinner am vergangenen Samstag im einzigartigen Autoworld Museum im legendären Cinquantenaire-Park in Brüssel, Belgien.

La Gloria Cubana Glorias // Habanos, S.A.

Die 170 glücklichen Teilnehmer, die die Präsentation dieser neuen Vitola miterlebten, konnten eine exklusive Veranstaltung mit hervorragender Live-Musik genießen und gleichzeitig einige der symbolträchtigsten Vitolas der Marke verkosten, wie zum Beispiel die La Gloria Cubana Platinum Edition (2016 Regional Edition in den Niederlanden), die Medaille d'Or No. 4 und natürlich das neue Vitola-Produkt von Glorias, das für die Casas del Habano entworfen wurde. An diesem Abend nahmen alle Franchise-Inhaber der La Casa del Habano in Benelux teil, insgesamt zehn in der gesamten Region.

„Aufgrund ihrer Größe und Habanos-Tradition gilt die Benelux-Region als ein sehr wichtiger Markt für Habanos, S.A. und ist damit der perfekte Ort für diese exklusive Präsentation von La Gloria Cubana Glorias", sagte Leopoldo Cintra González, Commercial Vice President. „Seit Laguito 1492 NV. vor 30 Jahren unser exklusiver Vertriebspartner für die Region wurde, ist unsere Präsenz auf diesem Markt unaufhörlich gewachsen und verfügt über mehr als 400 Verkaufsstellen, darunter zehn Franchises von La Casa del Habano und 100 Habanos-Spezialisten", fügte José María López Inchaurbe, Development Vice President des weltweit führenden Anbieters von Premium-Tabak, hinzu.

La Gloria Cubana Glorias (Ringmaß 49 mm x Länge 156 mm), die bei ihrer Weltpremiere in der belgischen Hauptstadt präsentiert wurde, ist „vollständig handgefertigt mit einer langen Einlage", seine Deck-, Einlage- und Umlageblätter stammen aus der Gegend Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Rio*, Kuba*, und sie hat eine mittlere Stärke, die mit ihren vielfältigen Nuancen und einzigarigen Aromen selbst die anspruchsvollsten Afficionados von Premium-Habanos begeistern wird.

* Geschützte Ursprungsbezeichnungen

