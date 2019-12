Habasit acquiert Namil Belt Industrial Co., Ltd. (NBI) et Korea Belt Services (KBS) en Corée du Sud

Habasit, le leader mondial des bandes transporteuses et de process, dont le siège se trouve à Reinach, en Suisse, a acquis Namil Belt Industrial Co., Ltd.et Korea Belt Services en Corée du Sud. Ces acquisitions viennent renforcer la qualité des services fournis par Habasit à ses clients du marché sud-coréen.

REINACH, Suisse, 16 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Habasit a intégré nos partenaires de distribution de longue date en Corée du Sud au sein d'une nouvelle société affiliée du groupe Habasit.

Namil Belt Industrial Co., Ltd. (NBI) a été créée en 1978 et jouit sur le marché coréen d'une solide réputation fondée sur son engagement à fournir des produits et des services de qualité, sa connaissance de l'industrie et ses compétences techniques. Depuis sa création, NBI a pour vocation de fournir des produits de qualité et travaille en tant que distributeur d'Habasit en Corée du Sud. Korea Belt Services (KBS) a été créée en 2007 et opère en tant que sous-distributeur en étroite coopération avec NBI.

NBI et KBS fusionnent pour former une seule et unique entreprise sous l'égide d'Habasit Korea afin de fournir des services de la plus haute qualité et de constituer une source unique d'assistance à leurs clients et au réseau de distribution en Corée du Sud. Avec une présence nationale, la société continuera de proposer des solutions Habasit personnalisées de haute qualité à destination d'industries telles que le textile, le papier, l'alimentaire, la manutention, l'automobile et le bois.

M. Hyung Jong Kim restera à la tête de l'entreprise et occupera les fonctions d'administrateur général et de directeur de la société. Il aura pour mission de garantir la continuité de l'activité commerciale et une transition en douceur pour l'ensemble des protagonistes, à savoir les clients et les distributeurs de NBI, de KBS et d'Habasit en Corée du Sud.

Ces acquisitions renforcent le niveau de service et de soutien qu'Habasit peut offrir à ses clients sur le marché sud-coréen, tout en maintenant la stratégie commerciale et la réputation bâties par NBI et KBS. En tant que membre du groupe Habasit, la société fournira la gamme complète de bandes transporteuses, de courroies de transmission de puissance et de bandes de process d'Habasit, ainsi que des accessoires connexes high-tech, dont la gamme de pieds et autres systèmes de nivellement hygiénique de NGI qui propose notamment des supports pour bandes transporteuses.

À propos d'Habasit

Habasit aide ses clients à améliorer la fiabilité, la qualité et la productivité de leurs équipements et processus en leur fournissant des éléments de transport et de transmission de puissance de qualité ainsi qu'une multitude d'outils et de services associés. Fondée en 1946 à Bâle, en Suisse, l'entreprise familiale est désormais présente dans plus de 70 pays et emploie plus de 3 800 personnes dans ses filiales et centres de service à travers le monde. Les clients d'Habasit bénéficient de produits de très haute qualité et de solutions complètes, réalisées sur mesure à partir de sa vaste gamme de bandes transporteuses en tissu, de chaînes et bandes modulaires en plastique, de courroies de transmission de puissance, de bandes monolithiques et de courroies dentées.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.habasit.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1033105/Habasit_Logo.jpg

Related Links

http://www.habasit.com



SOURCE Habasit International AG