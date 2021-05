Habasit célèbre ses 75 ans

Habasit, premier fournisseur mondial de bandes transporteuses et de courroies de transmission de puissance, célèbre son 75e anniversaire en 2021.

REINACH, Suisse, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Habasit a été fondée en 1946 à Bâle par Fernand et Alice Habegger. Aujourd'hui, après 75 années consacrées à l'innovation et au service de ses clients, équipementiers et distributeurs, le réseau de l'entreprise couvre plus de 70 pays à travers le monde.

Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, de technologies éprouvées et à son savoir-faire, les produits conçus par Habasit sont extrêmement fiables et durables. S'appuyant sur l'expertise approfondie de ses spécialistes dans le secteur, Habasit fournit une vaste gamme de solutions et de produits personnalisés qui réduisent les coûts de maintenance, augmentent la productivité et la rentabilité, et économisent des ressources précieuses dans de nombreux domaines.

Au cours des 75 prochaines années, Habasit continuera de fournir des solutions intelligentes, durables et de qualité supérieure afin de maintenir l'industrie en mouvement.

À propos d'Habasit

Habasit aide ses clients à améliorer la fiabilité, la qualité et la productivité de leurs équipements et processus en leur fournissant des solutions complètes réalisées sur mesure à partir de sa vaste gamme de bandes transporteuses en tissu, de chaînes et bandes modulaires en plastique, de courroies de transmission de puissance, de bandes monolithiques et de courroies dentées. Fondée en 1946 à Bâle, en Suisse, l'entreprise familiale est aujourd'hui présente dans plus de 70 pays et emploie plus de 3 800 personnes dans ses filiales et centres de service à travers le monde.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.habasit.com .

