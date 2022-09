BAODING, China, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 9 de setembro, o HAVAL H6 HEV, equipado com a L.E.M.O.N. DHT da GWM, apareceu na Copa do Mundo de Rugby Sevens de 2022. É o primeiro modelo movido a novas energias a ser apresentado pela GWM no mercado sul-africano.

Fora do estádio da Cidade do Cabo, o HAVAL H6 HEV atraiu muita atenção do público. Algumas pessoas disseram que gostaram da parte externa do modelo e perguntaram sobre a configuração e a data de lançamento.

Habilitado pela L.E.M.O.N. DHT da GWM, o modelo HAVAL H6 HEV movido a novas energias estreia na Copa do Mundo de Rugby Sevens de 2022 (PRNewsfoto/GWM)

"Esperamos explorar o mercado de novas energias da África do Sul com ela, trazendo a nossos clientes uma nova experiência de condução de veículos movidos a novas energias. Em breve, o HAVAL H6 HEV estará disponível na África do Sul", disse Conrad Groenewald, diretor de operações da HAVAL South Africa.

O modelo vem equipado com a L.E.M.O.N. DHT da GWM, combinada com a potência de um motor 1.5T e motores duplos.

Com a comutação inteligente do sistema de controle, o modelo pode atingir um equilíbrio entre desempenho de energia e consumo de combustível em várias situações. Ao percorrer vias urbanas em baixa velocidade, o veículo pode ser conduzido no modo de veículo elétrico (VE) ou série para que se obtenha uma partida rápida e redução do consumo de combustível.

Esse modelo movido a novas energias foi lançado recentemente na Austrália, Tailândia e outras regiões.

A CarExpert, uma famosa publicação da Austrália, comentou após o test drive: "O HAVAL H6 HEV é um bom SUV híbrido. Ele alterna de forma inteligente entre gasolina e eletricidade, oferecendo uma combinação de desempenho e economia e uma resposta surpreendente de velocidade quando você precisa."

Como mostrado nos dados de vendas divulgados pela empresa, o HAVAL H6 HEV ficou em primeiro lugar no mercado de SUVs classe C da Tailândia por um total de dez meses, desde que foi lançado no final de julho deste ano.

A plataforma L.E.M.O.N. DHT foi projetada e desenvolvida de forma independente pela GWM e tem as vantagens de ser altamente integrada, altamente inteligente e altamente adaptável. Por meio de um sistema de controle inteligente, ela consegue alternar automaticamente entre os modos de condução, como VE, conexão de série paralela, conexão de série e recuperação de energia, com base nos cenários de condução atuais.

Isso permite que o veículo ofereça aos usuários experiências de direção com eficiência energética em condições urbanas e experiências de direção potentes em alta velocidade. O sistema pode ser utilizado tanto em arquiteturas de energia HEV quanto PHEV.

Em agosto deste ano, a GWM HAVAL anunciou oficialmente que iniciou uma transformação completa da linha de novas energias. A empresa pretende aumentar sua proporção de vendas de modelos movidos a novas energias para 80% até 2025.

A HAVAL, com o respaldo da L.E.M.O.N. DHT da GWM, produzirá mais SUVs movidos a novas energias para usuários do mundo todo. Isso não só se adapta a seus hábitos de uso de veículos movidos a combustível, mas também alivia a ansiedade relacionada à autonomia e proporciona a segurança dos veículos movidos a novas energias.

