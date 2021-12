Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y Mehri & Skalet, PLLC anuncian acuerdos por USD 67 millones para personas y entidades que hubiesen retirado dinero de un cajero automático

WASHINGTON, 13 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

¿Utilizó una tarjeta de cajero automático y le cobraron un recargo?

Podría recibir dinero en virtud de un Acuerdo de demanda colectiva por USD 67 millones

En esta demanda colectiva, se sostiene que los Demandados infringieron las leyes federales antimonopolio al adoptar restricciones que presuntamente aumentaron los recargos en cajeros automáticos pagado por el Grupo de demandantes. Los Demandados niegan estas afirmaciones. El Tribunal no decidió quién tiene razón.

JP Morgan, Wells Fargo y Bank of America (los "Demandados conciliadores") han aceptado los Acuerdos que resuelven los reclamos.

¿Estoy incluido?

Usted es miembro de la Demanda Colectiva si, en cualquier momento entre el 1 de octubre de 2007 y el 12 de noviembre de 2021 pagó un recargo por retirar efectivo de un cajero automático bancario (ATM) en los Estados Unidos. Usted está excluido de la Demanda Colectiva si todas sus transacciones en cajeros automáticos con recargo fueron (a) reembolsadas o (b) realizadas con tarjetas emitidas por instituciones financieras ubicadas fuera de los Estados Unidos. En www.ATMClassAction.com se encuentra disponible una notificación más detallada que incluye la definición exacta de la Demanda Colectiva y las excepciones a la membresía en la Demanda Colectiva.

¿Qué dispone el Acuerdo?

El Acuerdo dispone el pago de USD 66,740,000 en efectivo para resolver los reclamos.

¿Cómo puedo recibir el pago?

Para recibir dinero en virtud de este Acuerdo, debe completar un Formulario de reclamo en el que deberá declarar bajo juramento que se le aplicaron recargos en cajeros automáticos. No está obligado a suministrar documentación con el Formulario de reclamo, no obstante, el Administrador del acuerdo se reserva el derecho a solicitarle los extractos bancarios u otra documentación que justificase su reclamo. Visite www.ATMClassAction.com/claims para completar un Formulario de reclamo en línea o descargar uno que puede enviar por correo postal. Para que tengan derecho a recibir el pago, los Formularios de reclamo se deben presentar de manera electrónica o deben estar matasellados antes del 11 de mayo de 2022, inclusive.

¿Cuáles son mis derechos?

Si fuese Miembro de grupo de demandantes, aunque no hiciera nada, quedará vinculado por las resoluciones y sentencias que el Tribunal dictase en relación con los Acuerdos. Si deseara conservar su derecho a demandar a los Demandados conciliadores en relación con los recargos en cajeros automáticos, debe excluirse por escrito del Grupo de demandantes antes del 11 de marzo de 2022. Si decidiese permanecer en el Grupo de demandantes, puede presentar objeciones a los Acuerdos antes del 11 de marzo de 2022. En www.ATMClassAction.com se encuentran disponibles los Acuerdos, junto con los detalles sobre cómo excluirse o presentar una objeción. El Tribunal de distrito de los Estados Unidos de Norteamérica para el distrito de Columbia ha programado la celebración de una audiencia el 17 de mayo de 2022, a las 3:00 p. m., en 333 Constitution Avenue N.W., Courtroom 18, Washington D.C. 20001, para considerar si aprueba los Acuerdos. El Abogado principal de Grupo de demandantes también solicitará en la audiencia, o en una fecha posterior, los honorarios de los abogados por un monto de hasta el 33 % del Fondo del acuerdo, más el reembolso de los costos y gastos, por investigar los hechos, litigar el caso y negociar los Acuerdos. Usted o su propio abogado pueden comparecer e intervenir en la audiencia por su propia cuenta, pero no está obligado a hacerlo. La audiencia se podrá celebrar de manera electrónica o cambiar para otra fecha u hora sin que mediase notificación adicional, por lo tanto, le recomendamos que consulte www.ATMClassAction.com para mayor información. Le solicitamos que no se comunique con el Tribunal en relación con este caso.

Si el caso contra los otros Demandados no se desestimase, no se llegase a un acuerdo o no se resolviese mediante una solicitud legal, los demandantes tendrán que probar sus reclamos contra los otros Demandados en el juicio. Aún no se han programado las fechas del juicio. El Tribunal ha designado a los bufetes de abogados Hagens Berman Sobol Shapiro LLP; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y Mehri & Skalet, PLLC como los Abogados principales del Grupo de demandantes para que representasen a los Miembro del grupo.

Fuente: Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y Mehri & Skalet, PLLC

