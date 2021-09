Hagens Berman Sobol Shapiro LLP y Cohen Milstein Sellers & Toll, PLLC anuncian un acuerdo de USD 181 millones para los consumidores que compraron productos de pollos.

CHICAGO, 10 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

AVISO LEGAL APROBADO POR EL TRIBUNAL

Si compró productos de pollos en los Estados Unidos de Norteamérica entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2020, podría tener derecho a recibir dinero de los Acuerdos de una demanda colectiva por un total de USD 181 millones.

Para una notificación en español, llame gratis al 1-877-888-5428 o visite nuestro sitio web www.overchargedforchicken.com .

Se alcanzaron acuerdos en una acción legal antimonopolio por una demanda colectiva interpuesta en nombre de los Demandantes consumidores usuarios finales ante los Demandados: Fieldale Farms Corporation ("Fieldale"); George's Inc. y George's Farms, Inc. ("George's"); Mar-Jac Poultry, Inc., Mar-Jac Poultry MS, LLC, Mar-Jac Poultry AL, LLC, Mar-Jac AL/MS, Inc., Mar-Jac Poultry, LLC, and Mar-Jac Holdings, Inc. ("Mar Jac"); Peco Foods, Inc. ("Peco"); Pilgrim's Pride Corporation ("Pilgrim's") y Tyson Foods, Inc., Tyson Chicken, Inc., Tyson Breeders, Inc. y Tyson Poultry, Inc. ("Tyson") (denominados en conjunto, los "Demandados del acuerdo"). El aviso ordenado por el Tribunal podría afectar sus derechos. Sírvase leer y seguir estas instrucciones con mucho cuidado.

El Tribunal de distrito de los Estados Unidos de Norteamérica para el distrito norte de Illinois autorizó este aviso. Antes de efectuar algún pago de dinero, el Tribunal llevará a cabo una audiencia para decidir si aprueba los Acuerdos.

¿ Quién está Incluido ?

A los fines del acuerdo, los miembros del Grupo del acuerdo de la demanda colectiva se definen como todas las personas y entidades que indirectamente compraron pollo crudo fresco o congelado (definido como aves enteras [con o sin menudos], aves enteras cortadas compradas dentro de un envase o las partes de "carne blanca" incluidas la pechuga y las alas [o cortes que contuviesen una combinación de estas], pero excluido el pollo que se comercializa como halal, kosher, pollos de corral u orgánicos) a los Demandados o presuntos co-conspiradores para consumo personal y donde las personas o entidades hicieron las compras en California, Distrito de Columbia, Florida, Hawái, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island (después del 15 de julio de 2013), Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah y Wisconsin desde el 1 de enero de 2009 (con excepción de Rhode Island, que es desde el 15 de julio de 2013) hasta el 31 de julio de 2019 y para Pilgrim's desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Además de los Demandados del acuerdo, los otros Demandados en esta demanda judicial, a los fines de este aviso incluyen: Agri Stats, Inc. y Claxton Poultry Farms, Inc.; Foster Farms, LLC y Foster Poultry Farms; Harrison Poultry, Inc. y House of Raeford Farms, Inc.; JCG Foods of Alabama, LLC, JCG Foods of Georgia, LLC, Koch Foods, Inc. y Koch Meats Co., Inc.; Mountaire Farms, Inc., Mountaire Farms, LLC y Mountaire Farms of Delaware, Inc.; O.K. Foods, Inc., O.K. Farms, Inc. y O.K. Industries, Inc.; Perdue Farms, Inc. y Perdue Foods LLC; Sanderson Farms, Inc., Sanderson Farms, Inc. (Foods Division), Sanderson Farms, Inc. (Processing Division) y Sanderson Farms, Inc. (Production Division); Wayne Farms, LLC y Simmons Foods, Inc. y Simmons Prepared Foods, Inc. (denominados en conjunto, los "Demandados sin acuerdo").

Si no estuviese seguro de estar incluido, puede obtener más información, incluido un aviso detallado, en www.overchargedforchicken.com o al llamar a la línea gratuita 1-877-888-5428.

¿ De qué trata esta demanda ?

Esta demanda colectiva, In re Broiler Chicken Antitrust Litigation (End-User Consumer Action), N.D. Ill. causa n.º 1:16-cv-08637, se tramita en el Tribunal de distrito de los Estados Unidos de Norteamérica para el distrito norte de Illinois. El Juez del Tribunal de distrito de los EE. UU., Thomas M. Durkin, preside esta demanda colectiva.

Los Demandantes consumidores usuarios finales alegan que los Demandados y sus co-conspiradores conspiraron para estabilizar el precio y suministro de pollos, a partir del 1 de enero de 2009, en infracción a las leyes antimonopolio y del consumidor federales y estatales. Los Demandados del acuerdo no han admitido responsabilidad alguna relacionada con esta demanda judicial y siguen negando las demandas legales alegadas en esta demanda judicial; asimismo, alegarían numerosas defensas ante los reclamos de los Demandantes si fuera a proceder la causa contra ellos. No obstante, los Demandados del acuerdo aceptaron conciliar esta demanda para evitar más gastos, inconvenientes, alteraciones y carga de este litigio y cualquier otro litigio actual o futuro que pudiera surgir de los hechos que dieron lugar a este litigio, para evitar los riesgos inherentes en un litigio y juicio incierto y complejo y, por lo tanto, para ponerle fin a esta controversia. La causa todavía se está procesando en nombre de los Demandantes consumidores usuarios finales contra los Demandados sin acuerdo, que podrían estar sujetos a acuerdos, sentencias u órdenes de certificación colectiva independientes.

¿Qué dispone el Acuerdo ?

En virtud de los términos de los Acuerdos de conciliación, los Demandados del acuerdo pagarán un total de USD 181,000,000 para resolver todos los reclamos del Grupo del acuerdo de la demanda colectiva contra ellos y sus filiales. Además de este beneficio monetario, los Demandados del acuerdo también han aceptado brindar colaboración específica (tal como se establece en los Acuerdos de conciliación) en el procesamiento ininterrumpido del litigio por parte de los Demandantes consumidores usuarios finales. Los abogados principales que actúan de forma conjunta podrán solicitar la demora en la distribución de los fondos del Acuerdo, si se alcanzaran futuros acuerdos con demandados nuevos. Las actualizaciones del Acuerdo se informarán en el sitio web del Acuerdo en www.overchargedforchicken.com o pueden obtenerse si se comunica con el Administrador de reclamos.

Una parte de los fondos del Acuerdo se han utilizado y serán utilizados por el Administrador de reclamos para cubrir los costos de notificaciones y administración. Asimismo, los abogados principales que actúan de forma conjunta solicitarán que el Tribunal otorgue honorarios de abogados y permita el reembolso de determinadas costas y gastos del litigio. La solicitud se presentará, al menos, catorce días antes de la fecha límite para objetar los Acuerdos y se publicará en el sitio web www.overchargedforchicken.com . Los abogados principales que actúan de forma conjunta procurarán obtener honorarios profesionales que no superasen el 33.3 % del Fondo del acuerdo o USD 60,273,000 y el monto total solicitado de las costas no superará la suma de USD 8.75 millones. Los abogados principales que actúan de forma conjunta también solicitarán compensaciones por servicios de hasta USD 2,000 por cada uno de los Representantes del grupo de la demanda colectiva. Todos los Fondos del acuerdo restantes después del pago de los honorarios de abogados ordenados por el Tribunal, los gastos y las costas, se distribuirán de forma prorrateada al finalizar el juicio o conforme el Tribunal lo ordenase.

¿ Cuáles son sus derechos y opciones ?

Presente un reclamo en línea en www.overchargedforchicken.com antes del 31 de diciembre de 2022. El Tribunal podrá modificar esta fecha límite y las fechas límite extendidas de reclamos se publicarán en www.overchargedforchicken.com . Si presentase un reclamo en tiempo y forma, tendrá derecho, de manera automática, a participar en la distribución de los fondos recibidos en futuros acuerdos, a menos que se excluyese de esos acuerdos futuros. No tiene que hacer nada para seguir siendo miembro del Grupo del acuerdo de la demanda colectiva y quedar obligado por los Acuerdos de conciliación. Como Miembro del grupo del acuerdo de la demanda colectiva, podrá participar (o excluirse) de todo futuro acuerdo o sentencia que los Demandantes consumidores usuarios finales hubiesen obtenido contra los Demandados sin acuerdo en la causa.

Si no deseara obligarse legalmente por los Acuerdos de conciliación, debe excluirse antes del 10 de noviembre de 2021, de lo contario, no podrá entablar un juicio ni seguir demandando a los Demandados del acuerdo o a sus filiales por los Reclamos exonerados (según se definen en los Acuerdos de conciliación). Si se excluyese, no puede recibir dinero de los Acuerdos. Si no se excluyese del Grupo del acuerdo de la demanda colectiva, igualmente podrá objetar los Acuerdos de conciliación antes del 10 de noviembre de 2021. El aviso detallado explica cómo excluirse o cómo objetar. También podrá encontrar los detalles en la página de Preguntas frecuentes del sitio web del Acuerdo. El Tribunal realizará una audiencia en esta causa (In re: Broiler Chicken Antitrust Litigation [End-User Consumer Action], causa n.º 1:16-cv-08637 [N.D. Ill.]) el 20 de diciembre de 2021, a las 9:00 a. m., para considerar si aprueba o no los Acuerdos de conciliación. Puede pedir la palabra en la audiencia, pero no está obligado a hacerlo.

Este aviso es solo un resumen. Podrá consultar más detalles sobre los Acuerdos en www.overchargedforchicken.com o al llamar a la línea gratuita 1-877-888-5428. Le solicitamos que no se comunique con el Tribunal.

FUENTE Hagens Berman Sobol Shapiro LLP and Cohen Milstein Sellers & Toll, PLLC

