Hagiwara Solutions va présenter des produits de haute qualité japonaise à l'« embedded world 2019 », notamment des SSD pour équipements industriels, des passerelles pour informatique en périphérique et des tablettes PC robustes

– Obtenez un cadeau de « nouveauté » en réservant de bonne heure votre visite à l'« embedded world 2019 » –

OSAKA, Japon, 18 février 2019 /PRNewswire/ -- Hagiwara Solutions Co., Ltd., qui fournit au marché industriel des produits de haute qualité japonaise pour stockage par mémoire flash, participera à l' « embedded world 2019 », exposition de systèmes incorporés qui se tiendra à Nuremberg en Allemagne du 26 au 28 février 2019. Le fabricant japonais, société membre du Groupe ELECOM, se prépare à présenter ses nouveaux produits énumérés ci-après.

(Images 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000477/201902123085/_prw_PI1fl_6ROr0gQe.jpg)

(Images 2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000477/201902123085/_prw_PI2fl_EPnMfgz2.jpg)

Hagiwara Solutions développe pour le marché industriel des produits de stockage comme les SSD et les cartes SD depuis plus de 20 années. La Société a maintenu sa part en tête du marché au Japon pour le stockage flash industriel grâce à son micrologiciel d'origine incorporé dans les produits, de même que sa capacité d'assistance technique. Depuis 2018, la Société a ajouté à sa gamme les PC industriels (IPC), les tablettes PC robustes, les ordinateurs à carte unique (SBC) et les cartes mères pour équipement industriel.

Nouveaux produits devant être exposés à l'« embedded world 2019 »

1. Disques à semi-conducteur (SSD) 3D NAND TLC/MLC/SLC

Deux modèles -- M.2 2280 et CFexpress -- dont la fiabilité est renforcée par leur micrologiciel d'origine. Des produits devant s'ajouter à la gamme de la Société seront également exposés.

2. « Tiny Gateway », passerelle d'informatique en périphérique destinée aux solutions de l'internet des objets (IdO)

Passerelle renfermant des performances élevées de calcul – indispensables pour l'informatique en périphérique — dans un boîtier compact tenant au creux de la main.

3. « ZEROSHOCK TABLET », tablette pour votre environnement difficile de travail.

Elle peut être utilisée dans des conditions de travail difficiles grâce à ses capacités d'étanchéité à la poussière et d'étanchéité à l'eau de classe IP65, des performances MIL-STD810G de résistance aux vibrations et de résistance aux chocs ainsi qu'une durabilité environnementale lui permettant de résister à des températures allant de -10 à +50 degrés Celsius. Son écran tactile peut être manipulé si l'on porte des gants, ce qui rend l'appareil bien adapté, quel que soit l'endroit où vous travaillez.

4. PC d'appel pour maintenance équipé d'une fonction de maintenance prédictive.

Le fait qu'il soit équipé des cette fonction de maintenance prédictive assure à votre entreprise des opérations sans interruption. Il est facile de remplacer des pièces en raison de la création d'une structure de module et d'une adaptation parfaite en tant que contrôleur industriel, car il est équipé des fonctionnalités HW nécessaires (UCT Intel Core i5, sans ventilateur, dilatation thermique).

Votre visite du stand de la Société au salon « embedded world 2019 » sera tout à fait bienvenue. Vous pouvez utiliser le site web de la Société pour enregistrer l'heure et la date auxquelles vous planifiez de visiter le stand. Une nouveauté vous sera offerte lorsque vous arriverez effectivement au stand.

Utilisez le lien ci-dessous pour enregistrer l'heure et la date de votre visite planifiée du stand : https://www.hagisol.com/EW2019/

Nom du salon : embedded world 2019

Lieu : Centre des expositions de Nuremberg à Nuremberg en Allemagne

Date : 26 février (mardi) au 28 février (jeudi) 2019

Emplacement du stand : stand n° 2-540, hall n° 2

SOURCE ELECOM CO., LTD.