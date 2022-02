HAI ROBOTICS, Anta lance un troisième projet d'automatisation d'entrepôt

Grâce au système ACR de HAI ROBOTICS, l'entrepôt de 9 mètres de haut atteindrait une densité de stockage beaucoup plus élevée pour offrir jusqu'à 30 240 emplacements, avec un débit quotidien attendu de 128 000 unités.

En tant que sponsor officiel des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin, Anta a vu les transactions augmenter, mettant la logistique d'entrepôt sous pression croissante.

« Anta considère HAI ROBOTICS comme un partenaire important à long terme, car nous avons une ambition commune dans l'entreposage intelligent », a déclaré Chen Jiancong, directeur général de la logistique du groupe Anta, lors de la conférence sur le partenariat logistique du groupe, qui s'est tenue mardi à son siège à Jinjiang, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine.

Richie Chen, fondateur et PDG de HAI ROBOTICS, a déclaré que sa société nommait Anta comme l'un des dix principaux clients mondiaux, ayant droit à un service plus personnalisé. « Ensemble, nous continuerons d'innover pour répondre à des scénarios plus difficiles pour le secteur de l'entreposage des chaussures et des vêtements et apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients », a déclaré Richie Chen.

HAI ROBOTICS, nommée licorne mondiale de l'IA par l'Institut de recherche Hurun dans le classement de 2021, a des dizaines de projets en cours pour les meilleures marques de chaussures et de vêtements.

L'entreprise a reçu le prix du meilleur fournisseur stratégique par Anta, lors de la conférence de mardi, pour reconnaître l'efficacité que le système ACR a contribué à atteindre dans la chaîne d'approvisionnement.

Succès continu

Le système ACR de HAI ROBOTICS a été déployé pour la première fois dans l'entrepôt d'Anta à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, dans la province du Sichuan, en avril 2021.

Avec 25 robots HAIPICK personnalisés qui effectuent la préparation et la récupération de caisses sur des étagères pour alimenter en continu les stations de collecte de type goods-to-person (marchandises-personne), la densité de stockage de l'entrepôt de 5,7 mètres de haut a considérablement augmenté pour offrir jusqu'à 27 600 emplacements. Il peut traiter jusqu'à 80 000 unités de commandes sortantes par jour.

L'entrepôt, qui était auparavant tendu pour gérer ses dizaines de milliers de références avec une faible précision de collecte, répond maintenant aux besoins de 1 200 magasins physiques avec un volume sortant hebdomadaire de 60 000 pièces.

L'énorme amélioration de l'efficacité a incité Anta à entreprendre un deuxième projet d'automatisation d'entrepôt avec HAI ROBOTICS seulement trois mois plus tard.

Une flotte de robots plus importante était stationnée dans son entrepôt de 3 500 mètres carrés à Jinjiang. Avec la refonte des étagères à 11 niveaux à l'intérieur de l'entrepôt de 5,7 mètres de haut, le projet offre environ 20 000 emplacements de stockage. L'entrepôt a atteint une capacité sortante quotidienne de 200 000 pièces avec l'utilisation de la station de travail optimisée par HAIPORT, une machine de chargement et de déchargement automatique.

À propos de HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, un pionnier des systèmes de robotique autonome de manutention de caisses (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation d'entrepôt efficaces, intelligentes, flexibles et personnalisées grâce à la technologie robotique et aux algorithmes d'intelligence artificielle. Il vise à créer de la valeur pour chaque usine et entrepôt logistique.

Le système ACR HAIPICK, développé indépendamment en 2015, est le premier du genre au monde. Fondée en 2016 avec son siège à Shenzhen, en Chine, HAI ROBOTICS a créé six filiales à Hong Kong SAR, au Japon, à Singapour, aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, au service de clients de plus de 30 pays et régions. Avec plus de 1 300 membres d'équipe, la société a acquis plus de 600 brevets internationaux pour des propriétés intellectuelles fondamentales impliquant le positionnement, le contrôle des robots et la gestion des entrepôts.

