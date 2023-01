Haier é eleita a principal marca de eletrodomésticos do mundo pela Euromonitor International pelo 14º ano consecutivo

QINGDAO, China, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Haier Smart Home ("Haier", Xangai: 600690), marca líder mundial de eletrodomésticos e desenvolvedora de ecossistemas domésticos inteligentes, anunciou que a empresa, mais uma vez, liderou o ranking das principais marcas globais de eletrodomésticos, de acordo com o relatório anual de 2022 divulgado pela Euromonitor International, fornecedora independente e líder mundial de pesquisa estratégica de mercado. A Haier recebe o título pelo 14º ano consecutivo, com as vendas de geladeiras, máquinas de lavar, freezers e adegas climatizadas também garantindo o primeiro lugar.

O notável desempenho de vendas nessas quatro categorias traz um novo marco para a empresa no mercado global de eletrodomésticos, já que, pelo 15º ano consecutivo, a Haier ocupa o primeiro lugar em eletrodomésticos de refrigeração; por 14 anos, recebe o mesmo título para eletrodomésticos para lavanderia; por 13 anos, para adegas climatizadas; e, por 12 anos, para freezers.

Por mais de trinta anos, a Haier tem sido uma marca líder de eletrodomésticos, impulsionando o desenvolvimento da indústria com inovação tecnológica. Na era da Internet das Coisas (IoT), a Haier dará continuidade à sua missão de se estabelecer como uma marca de ecossistemas líder mundial, levando tecnologia doméstica inteligente de alta qualidade para residências em todo o mundo.

Em meio à desaceleração econômica global que afetou os gastos dos clientes, a Haier colocou as necessidades dos clientes no centro de sua estratégia, adaptando uma abordagem que prioriza o usuário e atualizando o ecossistema da marca, resistindo para alcançar um crescimento constante ao longo do ano.

Em 2022, a CASARTE da Haier manteve seu título de marca número um de eletrodomésticos de alto padrão na China

Na Europa, onde as vendas do mercado de eletrodomésticos caíram 8,8%, a Haier teve um aumento geral de 4,2%.

A taxa de crescimento da Haier Smart Home superou a do setor na Austrália por três anos consecutivos, com um aumento de 30% nas vendas.

O desempenho excepcional da Haier Smart Home no Japão foi na contramão da queda do setor, crescendo oito vezes mais rápido do que o desempenho de todo o mercado.

A Haier garantiu sua posição como uma das 3 maiores marcas de eletrodomésticos da Tailândia, com um crescimento de 15%, apesar dos fatores socioeconômicos que retiveram o desempenho do setor como um todo.

A Three-Winged Bird, uma marca da Haier que oferece soluções personalizadas que abrangem eletrodomésticos, mobiliário e melhorias, continua atualizando seu modelo de negócios para se tornar uma provedora unificada de soluções domésticas inteligentes, oferecendo uma experiência de casa inteligente abrangente para os usuários. Até o momento, foram abertas mais de 3.300 lojas conceito em todo o mundo. Enquanto isso, o ecossistema doméstico inteligente da Haier, impulsionado pela Internet of Clothing (IoC) e pela Internet of Food (IoF), o maior desse tipo do mundo, teve grande expansão em 2022. O serviço da IoC incorporou mais de 5.300 provedores de recursos em 15 setores, oferecendo uma experiência inteligente de ciclo completo, que abrange lavagem, cuidados, gerenciamento, uso e compra para mais de 65 milhões de usuários.

Além disso, a Haier estabeleceu plataformas digitais para P&D, fabricação, marketing, controle de qualidade, logística e serviços. Para corroborar seu objetivo de reduzir custos e impulsionar a eficiência operacional, a Haier também estabeleceu um sistema operacional que incorpora design baseado em plataforma, fabricação inteligente, colaboração baseada na Internet, personalização, extensão de serviços e gestão digital para impulsionar seu crescimento. Além disso, a empresa lançou o Haier Ecosystem Innovation Park em 29 de dezembro de 2022. O parque, que combina IoT, big data e tecnologia 5G, é associado a laboratórios de nível estadual, servindo como um centro que se conecta com recursos e pesquisadores líderes mundiais de P&D.

FONTE Haier Smart Home

