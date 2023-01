Haier est nommée première marque mondiale de gros appareils électroménagers par Euromonitor International pour la 14e année consécutive

QINGDAO, Chine, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Haier Smart Home (« Haier », Shanghai: 600690), première marque mondiale d'appareils électroménagers et constructeur d'écosystèmes pour la maison intelligente, a annoncé avoir été classée une nouvelle fois en tête du classement des marques mondiales de gros appareils électroménagers, selon le rapport annuel 2022 publié par Euromonitor International, premier fournisseur indépendant d'études de marché stratégiques au monde. Haier remporte cette distinction pour la 14e année consécutive, et ses ventes de réfrigérateurs, de machines à laver, de congélateurs et de refroidisseurs à vin électriques sont également en tête du classement.

Haier Named No.1 Global Major Appliances Brand by Euromonitor International for 14th Consecutive Year.

La performance remarquable des ventes dans ces quatre catégories marque une nouvelle étape pour l'entreprise sur le marché mondial des gros appareils électroménagers, puisque Haier se classe première pour les appareils de réfrigération pour la 15e année consécutive, pour les appareils de buanderie domestique pour la 14e année consécutive, pour les refroidisseurs à vin pour la 13e année consécutive et pour les congélateurs pour la 12e année consécutive.

Depuis plus de 30 ans, Haier est une marque leader dans l'électroménager, qui fait avancer le développement de l'industrie grâce à l'innovation technologique. À l'ère de l'Internet des objets (IdO), Haier poursuivra sa mission de s'imposer comme une marque d'écosystème de premier plan au niveau mondial, en apportant une technologie de maison intelligente de haute qualité aux foyers du monde entier.

Dans le contexte du ralentissement économique mondial qui a freiné les dépenses des clients, Haier a placé les besoins des clients au centre de sa stratégie en adaptant une approche centrée sur l'utilisateur et en améliorant l'écosystème de sa marque, en inversant la tendance afin d'obtenir une croissance régulière tout au long de l'année.

En 2022, la marque CASARTE de Haier a conservé son titre de première marque d'appareils ménagers haut de gamme en Chine.

En Europe , où les ventes du marché de l'électroménager ont chuté de 8,8 %, Haier a connu une augmentation globale de 4,2 %.

, où les ventes du marché de l'électroménager ont chuté de 8,8 %, Haier a connu une augmentation globale de 4,2 %. Le taux de croissance de Haier Smart Home a dépassé celui de l'industrie en Australie pendant trois années consécutives, avec une augmentation des ventes de 30 %.

La performance exceptionnelle de Haier Smart Home au Japon est allée à l'encontre du ralentissement du secteur, avec un taux de croissance huit fois supérieur à celui de l'ensemble du marché.

Haier a conservé sa place parmi les trois premières marques d'électroménager en Thaïlande, avec une croissance de 15 %, malgré les facteurs socio-économiques qui ont freiné les performances du secteur dans son ensemble.

Three-Winged Bird, une marque de Haier qui propose des solutions sur mesure dans les domaines de l'électroménager, de l'ameublement et de l'amélioration, continue à perfectionner son modèle commercial afin de devenir un fournisseur unique de solutions pour la maison intelligente, offrant aux utilisateurs une expérience complète de maison intelligente. À ce jour, elle a ouvert plus de 3 300 boutiques expérimentales dans le monde. Parallèlement, l'écosystème de maison intelligente de Haier alimenté par l'Internet des vêtements (Internet of Clothing, IoC) et l'Internet de l'alimentation (Internet of Food, IoF), le plus grand de ce type au monde, a connu une importante croissance en 2022. Le service IoC a intégré plus de 5 300 fournisseurs de ressources dans 15 secteurs d'activité, proposant ainsi à plus de 65 millions d'utilisateurs un cycle complet d'expérience intelligente comprenant le lavage, l'entretien, la gestion, le port et l'achat.

Par ailleurs, Haier a mis en place des plateformes numériques pour la R&D, la fabrication, le marketing, le contrôle de la qualité, la logistique et les services. Afin de réaliser ses objectifs de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, Haier a également mis en place un système opérationnel qui intègre la conception basée sur des plateformes, la fabrication intelligente, la collaboration sur Internet, la personnalisation, l'extension des services et la gestion numérique afin de stimuler sa croissance. La société a également lancé le parc d'innovation Haier Ecosystem le 29 décembre 2022. Ce parc, qui combine l'IdO, le big data et la technologie 5G, est associé à des laboratoires de niveau national, qui servent de plaque tournante permettant de se connecter aux ressources de R&D et aux chercheurs leaders mondiaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://smart-home.haier.com/en/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1979667/image_1.jpg

SOURCE Haier Smart Home