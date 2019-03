Haier Home Appliances vai apresentar a COSMOPlat aprimorada, equipada com tecnologia 5G, na Feira de Hannover

Os visitantes poderão experimentar os últimos produtos e tecnologias da COSMOPlat da Haier na Feira de Hannover, incluindo a primeira demonstração de teste virtual de customização em massa com tecnologia 5G embutida, motorhome inteligente fabricado no ecossistema da COSMO, cafeteiras personalizadas, cerâmica antiestática, etc.

A Haier está se transformando da tradicional fabricante de eletrodomésticos para uma marca de estilo de vida, que pode ajudar os consumidores a definir seus próprios estilos de vida ao se envolverem com todo o processo de criação e planejamento do produto. Como filiada da rede de "Faróis da Manufatura" ("Manufacturing Lighthouses") do Fórum Econômico Mundial (FEM), a Haier irá promover o "Fórum da Fábrica Farol" ("Lighthouse Factory Forum") em conjunto com a Bosch, Pheonix Contact e outras fabricantes destacadas na lista de Fábricas Faróis do FEM, no dia da abertura da Feira de Hannover, que terá a participação de importantes especialistas do setor, como Francisco Betti, líder da iniciativa Futuro da Produção do FEM.

A Haier irá compartilhar sua experiência na transformação industrial e na criação de oportunidades com mais fábricas faróis, para ajudar a aprimorar o setor da manufatura.

O programa Lighthouse é uma comunidade das principais unidades de fabricação que estão adotando e integrando tecnologias de vanguarda na Quarta Revolução Industrial.

Customização em massa com a COSMOPlat

A COSMOPlat é a principal plataforma da internet industrial da China, com direitos de propriedade intelectual. É a primeira de sua espécie a aplicar a COSMOPlat para múltiplos setores engajarem os usuários através do processo de customização. Ela desenvolveu 15 subplataformas, tais como cerâmica de construção e motorhomes dentro do ecossistema do setor.

A essência da COSMOPlat é um modelo de customização em massa que se centra na experiência do usuário. Em comparação com os modelos de fabricação tradicionais, a COSMOPlat convida os clientes a se envolver com cada passo para oferecer produtos e serviços que melhor atendem suas necessidades. Ao mesmo tempo, a plataforma cria demanda para maximizar os benefícios para cada parte obter resultados do tipo ganha-ganha.

A COSMOPlat da Haier tem agora 12 bases de demonstração, em seis regiões no leste e norte da China. Também foi apresentada em 20 países, para disponibilizar melhores experiências de estilo de vida nas áreas de alimentação, roupas, transporte, saúde, educação, etc.

A Haier se esforça para desenvolver um ecossistema intersetorial com capacidade para customizar produtos e serviços sociais em massa. Ela irá apressar a transformação da empresa de fabricação em massa para customização em massa.

A Haier estará no estande E30 do Salão 6, nos Salões de Exposição de Hannover [Hannover Exhibition Grounds (Messegelände Hannover)].

Sobre a Haier

A Haier Home Appliance é a marca de eletrodomésticos número 1 do mundo, com uma participação de mercado mundial de 10,5%. Suas marcas incluem Haier, Casarte e Leader, na China, GE Appliances, nos EUA, Fisher & Paykel, na Nova Zelândia, e AQUA, no Japão. Com o objetivo de fornecer experiências de casa inteligente conectada aos clientes de todos os lugares, a Haier aperfeiçoa continuamente seus produtos e serviços, enquanto faz a transição para uma plataforma aberta de empreendedorismo.

