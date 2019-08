Haier lança produção da primeira planta chinesa de fabricação de tempo real da Europa

"A planta de aparelhos de lavanderia é a primeira de seu tipo, uma vez que nenhuma outra empresa chinesa estabeleceu uma planta desse tipo antes na Europa. Estamos orgulhosos de sermos a empresa pioneira", Guiwei Sun, gerente-geral da Planta Russa Interconectada de Aparelhos de Lavanderia (Russian Laundry Appliance Interconnected Plant), disse. "Esperamos que esta planta possa melhorar a capacidade de fornecimento e atender às crescentes demandas por aparelhos de lavanderia no mercado russo".

A Haier vai desenvolver a cadeia industrial completa, visando impulsionar ainda mais o mercado russo de aparelhos eletrodomésticos

Junto com a já existente planta de produção de geladeiras, a nova planta de aparelhos de lavanderia pode gerar efeitos sinérgicos, uma vez que a Haier está também planejando linhas de produção para seus outros aparelhos, inclusive ar-condicionados e aquecedores de água, na área. Isto eventualmente culminará no estabelecimento de uma cadeia de produção ecológica integrada.

"Os efeitos sinérgicos beneficiarão não somente a área local, mas também a Haier, já que vai enormemente reduzir as desvantagens de custo graças à produção local e maior eficiência de distribuição", acrescentou Sun.

Modelo "Trinity" de localização, com foco nas exigências e expectativas do mercado russo

A nova planta de aparelhos de lavanderia acompanha o modelo regional de crescimento internacional da Haier. A Haier chama este modelo de o modelo "Trinity" de localização de pesquisa e desenvolvimento, produção e comercialização.

Com uma estratégia assim, a Haier visa desenvolver uma cadeia completa de fornecimento de produtos, quando expandir o mercado local. Para isso a Haier contratou profissionais locais de pesquisa e desenvolvimento, para o fornecimento de insights a respeito dos usuários russos, inclusive seus hábitos e costumes. Todos esses esforços permitem que a Haier mais bem se adapte ao mercado local e crie vantagens. Além disso, a economia regional e a taxa de emprego podem ser impulsionadas com a continuidade do desenvolvimento da localização da Haier.

Uma das razões principais de as máquinas de lavar roupas da Haier serem tão populares entre os usuários russos é que a Haier pode adequar seus produtos para entender as necessidades práticas dos usuários locais.

O lançamento da planta de aparelhos de lavanderia da Haier, na região, também leva confiança ao pessoal local de vendas da Haier. Com a planta, a Haier se transformará num parceiro estratégico estável, de longo prazo, em que o pessoal local de vendas pode confiar.

No futuro, oito plantas manufatureiras da Haier de diferentes categorias serão lançadas no Parque Industrial Russo. Naquele momento, este parque industrial integrado, que incorpora linhas de produção de aparelhos domésticos e acomodação, centros médicos, de logística e culturais trará amplos benefícios para os locais.

Criadas usando o inovador conceito 5+7+N, a Haier Smart Cloud Solution conecta sete (7) soluções domésticas de ar, água, segurança, cuidados com roupas, entretenimento, saúde e informações a cinco (5) cenários vivos -- a sala de estar inteligente, cozinha inteligente, banheiro inteligente, área de lavanderia inteligente e quarto inteligente – com personalizações baseadas em necessidades variadas de usuário (N) para um abrangente e intuitivo ecossistema de casa inteligente.

Sobre a Haier

Haier Home Appliance é a marca de aparelhos domésticos número um do mundo, com uma participação global de mercado de 10,5%. Entre suas marcas estão a Haier, Casarte e Leader, na China, GE Appliances nos EUA, Fisher & Paykel, na Nova Zelândia, e AQUA, no Japão. Atualmente, a Haier Home Appliance está transformando-se de uma fabricante tradicional numa plataforma aberta de empreendedorismo, à medida que constrói um ecossistema de casa inteligente, verdadeiramente local.

FONTE Haier Home Appliances

