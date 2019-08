Haier ouvre la première usine chinoise en Europe produisant en temps réel

Haier développe une chaîne industrielle complète, afin de renforcer le marché russe des appareils électroménagers

Aux côtés de l'actuelle usine de fabrication de réfrigérateurs, la nouvelle usine d'appareils de blanchisserie peut actionner des synergies dans la région, car Haier prévoit également des lignes de production pour ses autres appareils, dont les climatiseurs et les chauffe-eaux. Cela aboutira à mettre en place, à terme, une chaîne de production écologique intégrée.

« Les synergies seront bénéfiques au niveau local, mais aussi pour Haier, car elles réduiront nettement les surcoûts grâce à une production sur place et à une meilleure distribution », a ajouté Sun.

Modèle local Trinity, axé sur les exigences et les attentes du marché russe

La nouvelle usine d'appareils de blanchisserie suit le modèle régional de croissance internationale de Haier, ce que l'entreprise a baptisé « modèle local Trinity » en matière de R-D, de fabrication et de marketing.

Cette stratégie de Haier vise à mettre en place une chaîne logistique de produits complète, en même temps que l'entreprise se développe sur le marché local. Dans ce contexte, Haier a recruté des chercheurs locaux en matière de R-D pour apporter des éclairages utiles sur les utilisateurs russes, notamment leurs us et coutumes. Toutes ces mesures permettent à Haier de mieux s'adapter au marché local et d'amasser des atouts. En outre, l'économie régionale et le taux d'emploi accompagneront le développement local de l'entreprise.

L'une des principales raisons de la popularité des machines à laver Haier auprès des clients russes, est que l'entreprise peut adapter ses produits en vue de répondre aux besoins concrets des utilisateurs locaux.

L'entrée en fonction de l'usine d'appareils ménagers Haier dans la région rassure également les commerciaux locaux de l'entreprise. Cette usine permet à Haier de devenir un partenaire stratégique stable et durable sur lequel ils peuvent compter.

À l'avenir, huit usines de fabrication Haier dans différents domaines seront lancées dans le parc industriel russe. À ce stade, le parc industriel intégré -- qui comprend des chaînes de production d'appareils électroménagers et des hébergements, des centres médicaux, logistiques et culturels --, assurera de nombreux avantages aux habitants de la région.

Reposant sur le concept innovant 5+7+N de Haier, la Solution nuage intelligent de Haier relie sept (7) solutions d'air, d'eau, de sécurité, d'entretien des vêtements, de divertissement, de santé et d'information d'après cinq (5) lieux de vie -- salon, cuisine, salle de bain et blanchisserie intelligents -- avec des éléments personnalisés fondés sur les besoins variables des utilisateurs (N) afin de créer un écosystème de maison intelligente complet et intuitif.

À propos de Haier

Haier Home Appliance est la première marque au monde dans le domaine des appareils électroménagers, avec 10,5 % de parts de marché. Ses marques comprennent Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon. De fabricant traditionnel, Haier Home Appliance se convertit progressivement en une plateforme entrepreneuriale, en mettant en place un écosystème d'habitat intelligent authentiquement mondial.

