Haier Philippines chega a 112% da meta do volume de vendas na primeira metade de 2019

PEQUIM, 9 de julho de, 2019 /PRNewswire/ -- A gigante de aparelhos domésticos da China, Haier, vem melhorando sua estratégia mundial e fornecendo mais opções de produtos diversificados, bem como serviços de confiança para consumidores filipinos desde que pisou no mercado filipino, em 2012.

Na primeira metade de 2019, a Haier Philippines alcançou 112% da meta de seu volume de vendas, um acréscimo de 20% ao ano. As vendas de produtos de alta qualidade, a exemplo de ar-condicionado autopurificante, alcançaram novos recordes. Seis dos sete maiores canais de vendas das Filipinas cooperam com a Haier, tornando a Haier uma marca convencional de canais importantes de vendas.

Para atender as necessidades dos clientes filipinos e adequar-se às condições locais do país, a Haier tomou precauções suficientes para personalizar e localizar seus produtos. Uma das tentativas ocorreu com aparelhos para cozinha. A Haier inovou com o forno a gás de grande capacidade nas Filipinas, que recebeu uma aceitação imediata quando introduzido no mercado.

Adicionalmente, a Haier Philippines sempre atribuiu muita importância à expansão da localização e está empenhada em cultivar os jovens das Filipinas. De acordo com a filosofia administrativa da Haier, cada um é senhor de sua posição, mesmo quando a pessoa é apenas um recém-formado.

Além do mais, para aproveitar as tendências de aparelhos domésticos inteligentes e de alta qualidade, a Haier vai fortalecer ainda mais sua apresentação no exterior e manterá cooperações estreitas com relevantes empresas e departamentos filipinos para melhor preparar os produtos e serviços da Haier.

Quando fazia rápidos progressos nos negócios, Haier Philippines também prestava muita atenção a ações de benefício público.

Recentemente, a equipe da Haier Philippines realizou uma festa de aniversário especial para crianças que vivem em abrigos e doou TVs em cores, geladeiras e outros aparelhos domésticos, bem como material escolar e doméstico para elas.

FONTE Haier

SOURCE Haier