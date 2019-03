Haier revela nova solução de 7 marcas para casa inteligente na Appliances and Electronics World Expo de 2019

A Solução atualizada integra as tecnologias mais recentes das sete marcas do Haier Group para entregar a próxima geração de casas inteligentes. Projetada usando o conceito 4+7+N inovador da Haier, a Solução vincula sete (7) soluções caseiras em ar, água, segurança, cuidado de roupas, entretenimento, saúde e informação em quatro (4) cenários vivos -- a sala de estar inteligente, a cozinha inteligente, o banheiro inteligente e o quarto inteligente -- com customizações baseadas nas necessidades (N) do usuário para um ecossistema de casa inteligente abrangente e intuitivo.

"A indústria de eletrodomésticos está inovando rapidamente. A Haier acredita que as soluções de casa inteligente devam mesclar as mais recentes capacidades tecnológicas com o comportamento do cliente a fim de proporcionar valor e qualidade de vida aprimorada", declarou Wang Ye, vice-presidente e gerente geral da casa inteligente para o Haier Home Appliance Industry Group.

Na AWE 2019, as sete marcas da Haier -- Casarte, Leader, Haier, AQUA, GE Appliances, Fisher & Paykel (FPA) e CANDY -- revelaram novos produtos inovadores, incluindo a máquina de lavar em fusão da Casarte, uma geladeira inteligente com controle de temperatura inteligente, um ar-condicionado inteligente que usa a circulação externa em vez de a circulação interna tradicional para ar mais puro, e o freezer inteligente da FPA que alavanca o resfriamento de ar para congelamento frost-free. Esses novos produtos serão interconectados em um ecossistema com a Solução atualizada.

"A AWE 2019 apresentou o domínio científico e tecnológico da Haier em eletrodomésticos. Ao inovar com nosso sistema de desenvolvimento e pesquisa aberta global 10+N, e conectá-los por meio da Solução, a Haier tem transformado a experiência da casa inteligente", declarou Wang Ye.

O sucesso da Solução é um resultado do modelo "rendanheyi" pioneiro da Haier. Por meio de uma abordagem empreendedora e análise das necessidades do usuário no lar moderno, a Haier criou inovações tecnológicas domésticas pelas sete marcas a fim de entregar uma experiência doméstica holística para os clientes e se tornar uma líder global na era da IoT.

A Haier Home Appliance é a marca de eletrodomésticos no. 1 do mundo, com 10,5% de fatia de mercado global. Suas marcas incluem a Haier, Casarte e Leader na China, GE Appliances nos EUA, Fisher & Paykel na Nova Zelândia e AQUA no Japão. Atualmente, a Haier Home Appliance está se transformando de uma fabricante tradicional para uma plataforma empreendedora aberta, ao construir um ecossistema de casa inteligente verdadeiramente global. Agindo assim, a Haier está continuamente aprimorando o valor do usuário de seus produtos e serviços, proporcionando experiências de casa inteligente interconectada para os clientes em todas as partes.

