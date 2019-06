Haier se classe parmi le Top 100 des marques mondiales les plus importantes de BrandZ

Haier fait partie d'une toute nouvelle catégorie du classement appelée « marque de l'écosystème IDO (Internet des objets) », qui envoie de nouveaux signaux sur la stratégie de marque à l'ère de l'IDO. Haier, qui est bien connu depuis dix ans comme une marque mondiale d'appareils électroménagers de première classe, est désormais reconnu comme la seule marque de l'écosystème IDO et est la première marque inscrite dans cette catégorie.

La société a mis en place un modèle d'expérience d'écosystème unique en fournissant des appareils en réseau et des maisons intelligentes personnalisées, ce qui non seulement aide à créer le plus grand écosystème de la maison intelligente, mais joue également un rôle de premier plan dans l'établissement de normes internationales.

L'Internet de l'alimentation (IoF), l'Internet des vêtements (IoC) de Haier sont les leaders dans la définition des normes internationales pour l'IDO ouvrant la voie au déploiement complet de l'écosystème IDO en matière de technologies et de normes.

COSMOPlat, une plateforme de réseau industriel de Haier, est la plateforme de support de la marque d'écosystème. Elle déploie un modèle de personnalisation à grande échelle qui s'articule autour de l'expérience utilisateur et de la création d'une plateforme de co-création et de partage interactive ouverte et multipartite, au lieu de simplement remplacer des personnes par des robots ou des connexions d'équipement ou de faciliter les transactions.

À ce jour, la plateforme a nourri 15 écosystèmes émergents. Elle a été reproduite dans 11 territoires et 20 pays, créant ainsi un écosystème plus vaste pour les clients du monde entier, comprenant des secteurs tels que l'habillement, la restauration, l'hébergement, les voyages, la santé, le bien-être, la médecine et l'éducation, entre autres.

Le modèle de gestion de la marque d'écosystème de Haier, appelé Rendanheyi, souligne que chaque personne et chaque acteur de l'écosystème de Haier constituent une plaque tournante. Il a été appliqué avec succès à travers les États-Unis. GE Home Appliances, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande, Sanyo au Japon, Candy en Italie et d'autres marques internationales acquises par Haier, forment ainsi un écosystème plus grand de marques internationales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/902149/Haier_ranks_among_BrandZ_Top_100_Most_Valuable_Global_Brands.jpg

SOURCE Haier