Haier Smart Home rouvre ses usines et reprend la production à plein régime

Malgré la limitation des capacités provoquée par la Covid-19, Haier a maintenu des niveaux de production normaux grâce à sa solide chaîne logistique mondiale et à sa réaction rapide face à l'épidémie. Fort d'un système international complet d'opérations et de fournisseurs et de ressources fournisseurs couvrant le continent américain, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et l'Europe, Haier a honoré 99,8 % des commandes tout au long du mois de février 2020, 60 % des produits étant fabriqués dans des usines à l'étranger. En parallèle, l'équipe logistique de Haier a suivi de près les mesures prises dans les ports mondiaux et les alertes relatives aux politiques de livraison, ajustant ses ressources et ses plans logistiques en conséquence pour garantir la livraison de l'ensemble des commandes en temps voulu.

Au 17 février, toutes les usines chinoises de Haier - sauf trois à Wuhan - avaient repris la production avec des mesures drastiques supplémentaires pour prévenir et lutter contre la dissémination de l'épidémie, sans compter l'application de celles recommandées par les autorités chinoises. Dix parcs industriels de Haier ont été félicités par les autorités locales et sept ont été cités par les médias chinois comme des modèles à suivre pour leurs mesures de protection et de lutte contre l'épidémie. Le 25 février, les trois usines de Wuhan ont également rouvert leurs portes et des mesures similaires ont été mises en place pour garantir la sécurité des employés.

Outre la réouverture des usines, les principaux fournisseurs locaux de Haier reprennent progressivement leur activité professionnelle normale. À ce jour, plus de 90 % des fournisseurs ont repris leurs activités, le taux de reprise étant de 80 % et le taux de garantie de 95 %. Le taux de garantie devrait atteindre 100 % d'ici fin février.

En plus de sa chaîne logistique mondiale, Haier a pu réduire les effets de la Covid-19 en étant l'un des premiers à adopter la fabrication intelligente. Dans ses 122 usines, Haier a intégré divers processus de production automatisés, notamment l'automatisation de l'empaquetage et de l'ensachage, l'emballage et le collage au réfrigérateur, ainsi que des processus propres aux produits pour le lavage des appareils et des climatiseurs.

Les cinq secteurs de Haier Smart Home ont également mis en place 108 lignes de production souples, utilisant des solutions d'automatisation intégrées et des technologies intelligentes appliquées comme l'IA, l'analyse du big data, la 5G et la RA pour contribuer à la réalisation d'une série de tâches en usine, notamment l'inspection visuelle des réfrigérateurs, la mesure des émissions sonores des machines à laver, la détection de sons inhabituels des climatiseurs, la maintenance à distance des équipements assistée par RA, etc. Ces processus et ces technologies de fabrication intelligents ont permis à Haier de maintenir une production et une logistique normales pendant la flambée de maladie, mais aussi d'améliorer l'efficacité globale de la chaîne de production et de réduire le roulement de personnel.

