Haier Smart Home se une a outros membros do ecossistema para mostrar a casa inteligente do futuro durante a 127a Feira de Cantão

No dia da abertura, a Haier anunciou as conquistas da sua lista global de marcas premium, que registraram crescimento apesar da pandemia da COVID-19. Apresentou também sua estratégia de ecossistema para a Internet das Coisas (IoT), mostrando soluções diferenciadas e baseadas em cenários e que reúnem vários produtos em um sistema completo, renovando a apresentação convencional de um único produto. Os parceiros globais de ecossistema da Haier, seus clientes e usuários foram convidados a participar dos vários eventos digitais que estão sendo realizados durante a feira.

"Nosso ecossistema de Internet das Coisas é habilitado pela plataforma COSMOPlat, da Haier", disse Qingfu Zhang, vice-presidente da Haier Overseas Electric Appliances Corp. "Nessa plataforma, todas as partes podem compartilhar recursos, criar juntas e interagir com soluções para aumentar a qualidade, otimizar a alocação de recursos e participar da transformação digital. A plataforma COSMOPlat possui atualmente 340 milhões de usuários, o que a torna a maior plataforma do mundo para customização na modalidade em massa. Estamos muito contentes em ver que muitas pessoas consideram a COSMOPlat como a marca líder mundial no ecossistema de internet industrial, e por ela ter sido selecionada como uma das dez melhores plataformas de internet industrial da China pelo ministério de Indústria e Tecnologia de Informação."

Com as apresentações baseadas em cenários deste ano, a Haier oferece aos participantes uma visão mais detalhada das suas soluções para a casa inteligente, pelo viés dos seus ecossistemas de Internet das Coisas. Com o formato de transmissão ao vivo, os distribuidores da Haier em sete países e fábricas em seis países explicarão as soluções específicas, enfatizando sua localização e possibilidades de customização. Além disso, suas submarcas também estão organizando suas próprias zonas de experiência digital. A AQUA, por exemplo, está apresentando sua Lavadora Comunitária Inteligente, além de demonstrar o potencial do seu ecossistema de IoT, o AQUA Cloud, ao passo que a empresa europeia AO, de comércio eletrônico, vai se associar a sete executivos para apresentar sua colaboração estratégica nas categorias de máquinas de lavar e geladeiras.

***

Sobre a Haier

A Haier Smart Home Co., Ltd. (antiga Qingdao Haier Co., Ltd., Xangai: 600690) foi fundada em abril de 1989 e é a principal fabricante mundial de eletrodomésticos. A empresa possui sete marcas de classe mundial: Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (EUA), Fisher & Paykel (Nova Zelândia), AQUA (Japão), e Candy (Itália).

De acordo com a classificação global das principais marcas de eletrodomésticos 2000 do Euromonitor International, a Haier é líder mundial pelo 11º ano consecutivo em termos de volume de vendas a varejo de grandes eletrodomésticos. Além disso, a Haier também faz parte da lista Fortune Global 500.

Focada em melhorar constantemente a experiência do usuário, a Haier Smart Home se dedica a fornecer aos consumidores soluções de casa inteligente, criar uma experiência integral de vida inteligente e oferecer opções de design e funcionalidades personalizadas para e pelos os usuários.

Para obter mais informações, visite: http://www.haier.net/en/

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1190663/warm_up_video_01___ecosystem.mp4

FONTE Haier Smart Home

SOURCE Haier Smart Home