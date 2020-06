Haier Smart Home unit ses forces avec des acteurs de son écosystème pour présenter la maison intelligente de demain à la 127e Foire de Canton

Le jour du lancement, Haier a présenté les réalisations de son catalogue mondial de marques premium, lesquelles ont connu une croissance malgré la pandémie de COVID-19. La société a également dévoilé sa stratégie d'écosystème en matière d'Internet des Objets (IdO), mettant en avant des solutions différenciées fondées sur divers scénarios combinant plusieurs produits dans un système global et renouvelant ainsi le mode de présentation conventionnel avec produit unique. Les partenaires, clients et utilisateurs de l'écosystème mondial de Haier ont été invités à participer aux nombreux événements numériques organisés tout au long de la foire.

« Notre écosystème lié à l'Internet des Objets s'appuie sur la plateforme COSMOPlat de Haier », a indiqué Qingfu Zhang, vice-président de Haier Overseas Electric Appliances Corp. « Sur cette plateforme, chacun des acteurs peut partager des ressources, participer à la création et interagir en lien avec les solutions afin d'améliorer la qualité, d'optimiser l'attribution des ressources et de se lancer dans la transformation numérique. À l'heure actuelle, la plateforme COSMOPlat compte 340 millions d'utilisateurs, ce qui en fait la plateforme de solutions de personnalisation de masse la plus grande au monde. Nous sommes ravis de voir qu'un grand nombre de personnes considèrent COSMOPlat comme la première marque mondiale de l'écosystème Internet industriel, et qu'elle a par ailleurs été désignée comme l'une des 10 meilleures plateformes Internet industrielles de Chine par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information. »

Avec les présentations basées sur divers scénarios proposées cette année, Haier offre aux participants un regard encore plus approfondi sur ses solutions de maison intelligente, à travers le prisme des écosystèmes liés à l'Internet des Objets. Dans le cadre d'un streaming en direct, les distributeurs de Haier de sept pays et les usines de six pays expliqueront les solutions spécifiques proposées, mettant en avant les différentes possibilités de localisation et de personnalisation. En parallèle, les sous-marques de la société mettent en place leurs propres zones d'expérience numérique. Ainsi, AQUA dévoile sa buanderie communautaire intelligente et démontre le potentiel de son écosystème AQUA Cloud IoT, tandis que AO, acteur européen du e-commerce, réunira sept cadres dirigeants pour présenter sa coopération stratégique dans les catégories des réfrigérateurs et des machines à laver.

À propos de Haier

Fondé en avril 1989, Haier Smart Home Co., Ltd. (anciennement Qingdao Haier Co., Ltd., Shanghai : 600690) est le premier fabricant mondial d'appareils électroménagers. La société compte sept marques de niveau mondial, à savoir Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (États-Unis), Fisher & Paykel (Nouvelle Zélande), AQUA (Japon) et Candy (Italie).

Haier affiche le plus important volume de ventes au détail en termes de gros électroménager selon le classement mondial 2020 des plus grandes marques d'électroménager établi par Euromonitor International, classement dont elle occupe la première place pour la 11e année consécutive. Haier Smart Home figure également parmi les sociétés Fortune Global 500.

Haier Smart Home mise sur une expérience utilisateur toujours plus riche, afin de proposer aux consommateurs des solutions de maison intelligente, un mode de vie intelligent pluridimensionnel ainsi que des options de conception et des fonctionnalités personnalisées pour et par les utilisateurs.

