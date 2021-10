Haiers HCH Ventures geht Partnerschaft mit führendem RF-Imaging-Unternehmen Vayyar ein, gründet ein Joint Venture in China

Die strategische Beziehung wurde zunächst zum Nutzen der schnell alternden Bevölkerung in China und darüber hinaus aufgebaut, für die Stürze eine der Hauptursachen für Verletzungen und vorzeitige Sterblichkeit sind. Rund 120 Millionen chinesische Senioren leben allein, und bis 2040 wird es in China 402 Millionen Menschen geben, die 60 Jahre oder älter sind. Die Vereinbarung ermöglicht es Haier, der weltweit führenden Hausgerätemarke, einen „Silver-Tech"-TAM (Total Addressable Market) in China zu bedienen, dessen Wert auf über 4 Billionen Yuan (625 Mrd. USD) geschätzt wird.