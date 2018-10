Hainan Airlines élargit sa flotte avec l'Airbus A350

- La compagnie aérienne effectue le vol inaugural du nouvel avion

PÉKIN, 13 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Le vol HU7607 de Hainan Airlines a décollé de Pékin et a atterri à l'aéroport international de Shanghai Hongqiao le 13 octobre à 11 h, heure de Pékin, marquant l'exploitation réussie du vol commercial inaugural sur le premier Airbus A350 appartenant à Hainan Airlines Holding Co, Ltd. (« Hainan Airlines »). La compagnie aérienne ouvre une nouvelle ère de services exploités par l'A350, comme ont pu le constater plus de 300 passagers.

L'Airbus A350-900 offre aux passagers une expérience de voyage d'un niveau encore plus élevé avec ses cabines modernes pionnières. La classe Affaires est dotée d'une disposition des fauteuils en quinconce pour améliorer l'intimité des passagers, ainsi que d'un schéma linéaire classique. En outre, les premières rangées de la classe économique sont équipées de sièges de 18 pouces (46 centimètres) de largeur, qui offrent jusqu'à 34-35 pouces (86 à 89 centimètres) d'espace pour les jambes, ce qui permet aux passagers de la classe économique ayant réservé un siège prioritaire de disposer d'espace supplémentaire pour les jambes. Tous les sièges de l'avion sont équipés d'un système de divertissement intégré au dossier. Les passagers de certains avions peuvent également déguster un cappuccino ou un expresso préparé dans une machine à café haut de gamme, entièrement automatique, qui utilise des capsules Nespresso.

La jeune flotte luxueuse de Hainan Airlines compte désormais plus de 400 avions, principalement des Boeing 737, 787 et des Airbus 330. En 2018, la compagnie aérienne a étoffé sa flotte de quatre nouveaux Airbus A350-900 qui desserviront les lignes internationales et intérieures de Hainan Airlines dans le but d'offrir aux passagers un voyage plus pratique et plus confortable.

À propos de Hainan Airlines

Compagnie aérienne cinq étoiles selon SKYTRAX, Hainan Airlines dispose d'une flotte de plus de 400 avions, qui exploitent 1 700 lignes et relient les passagers entre près de 220 villes à l'échelle planétaire. La compagnie aérienne présente également l'un des meilleurs résultats au monde en matière de sécurité, en ce sens qu'elle n'a pas eu d'accident majeur en 25 ans d'exploitation et a assuré plus de 6,6 millions d'heures de vol en toute sécurité.

