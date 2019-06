Hainan Airlines erhält SKYTRAX-Designation als 5-Sterne-Airline für das neunte Jahr in Folge

PARIS, 19. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Am 18. Juni gab die internationale Flugsicherungsorganisation SKYTRAX in Paris die Gewinner der SKYTRAX World Airline Awards 2019 bekannt. Hainan Airlines wurde zum neunten Mal in Folge als SKYTRAX 5-Sterne-Airline ausgezeichnet und belegte Platz 7 unter den Top 10 der SKYTRAX-Carrier. Die Fluglinie erzielte auch die Spitzenposition in den Kategorien Best Business Class Comfort Amenities, Best Airlines in China und Best Airline Staff in China.