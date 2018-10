Hainan Airlines erweitert Flotte um Airbus A350

- Neues Fluggerät mit kommerziellem Erstflug in Dienst gestellt

PEKING, 14. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines hat mit Flug HU7607, der in Peking startete und am 13. Oktober um 11:00 Uhr (Zeitzone Peking) auf dem internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao gelandet ist, den ersten Airbus A350 der Hainan Airlines Holding Co., Ltd. („Hainan Airlines") offiziell in Dienst gestellt. Der Carrier läutet mit diesem Jungfernflug gemeinsam mit über 300 Passagieren den kommerziellen Einsatz des A350 auf seinem Streckennetz ein.

Der A350-900 setzt mit seinen hochmodern ausgestatteten Fluggastkabinen einen neuen Standard für das Reiseerlebnis. Die Business Class verfügt über versetzt angeordnete Sitze, was mehr Privatsphäre für die Passagiere bedeutet und eine Verbesserung im Vergleich zum klassischen Straight-Line-Design darstellt. Der vordere Teil der Economy Class ist mit 18 Zoll breiten Sitzen ausgestattet, die bis zu 34 – 35 Zoll Fußraum bieten und Passagieren die Option geben, einen bevorzugten Sitzplatz mit zusätzlicher Beinfreiheit zu buchen. Jeder Sitzplatz im Flugzeug ist mit einem Unterhaltungssystem in der Rückenlehne des Vordersitzes ausgestattet. Auf bestimmten Flügen mit ausgewähltem Fluggerät kommen die Passagiere in den Genuss eines Cappuccino oder Espresso, der mit einer hochwertigen vollautomatischen Nespresso-Kaffeemaschine (Kapselsystem) zubereitet wird.

Die moderne Luxusflotte von Hainan Airlines umfasst über 400 Flugzeuge, hauptsächlich vom Typ Boeing 737, Boeing 787 und Airbus 330. Die Flotte wurde 2018 um vier neue A350-900 ergänzt, die sowohl auf den internationalen als auch heimischen Flugverbindungen von Hainan Airlines eingesetzt werden, um den Passagieren ein noch komfortableres Reiseerlebnis zu bieten.

Informationen zu Hainan Airlines

Hainan Airlines zählt zu den Airlines, die von SKYTRAX mit fünf Sternen bewertet werden, und verfügt über eine Flotte von über 400 Flugzeugen, die auf 1,700 Strecken eingesetzt werden und rund 220 Städte auf der ganzen Welt verbinden. Die seit 25 Jahren bestehende Fluggesellschaft ist zudem eine der weltweit sichersten Fluglinien, die seit ihrer Gründung unfallfrei fliegt und mehr als 6,6 Millionen sichere Flugstunden verbuchen kann.

