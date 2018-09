Hainan Airlines et Aigle Azur inaugurent avec succès leur vol à codes partagés Paris-Beijing

BEIJING, 7 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le vol HU8267/ZI887 a décollé de l'aéroport de Paris-Orly le 5 septembre à 13 h 45, heure de Paris, et a atterri à l'aéroport international de Beijing-Capital le 6 septembre à 6 h 35, heure locale, inaugurant le lancement de la liaison aérienne Paris-Beijing à codes partagés, exploitée par Hainan Airlines et Aigle Azur. Le vol direct sera desservi par un avion gros-porteur Airbus A330 six fois par semaine (trois fois dans chaque direction), soit Paris-Beijing les lundis, mercredis et vendredis et Beijing-Paris les mardis, jeudis et samedis.

Il s'agit du deuxième vol à codes partagés lancé par Hainan Airlines et Aigle Azur, après l'ouverture de la liaison Xi'an-Paris. Ce nouveau service sans escale offre aux passagers voyageant entre la Chine et la France des options de vol supplémentaires.

En 2018, Hainan Airlines a lancé les services Haikou=Sydney, Shenzhen=Bruxelles, Beijing=Tijuana=Mexico, Changsha=Londres, Shenzhen=Madrid, Shenzhen=Tianjin=Vancouver, Beijing-Édimbourg-Dublin-Beijing, Beijing-Dublin-Édimbourg-Beijing, Guangzhou=Tel Aviv et Shenzhen=Zurich, entre autres offres internationales. Actuellement, Hainan Airlines et les filiales dont elle détient une participation majoritaire, ont déployé plus de 1 700 liaisons nationales et internationales au départ et à destination de près de 220 villes en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie. La compagnie aérienne s'attache à offrir aux passagers une expérience de voyage sûre et confortable.

Horaires des vols Paris-Beijing (les heures indiquées sont les heures locales) :

N° de vol Avion Jours Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU8267 A330 Lundi Paris 13 h 45 6 h 30 +1 Beijing HU8267 A330 Mercredi/Vendredi Paris 13 h 45 6 h 35 +1 Beijing HU8268 A330 Mardi/Jeudi/Samedi Beijing 9 h 10 13 h 20 Paris

(Note : les horaires spécifiques peuvent être confirmés sur le site Web officiel d'Hainan Airlines.)