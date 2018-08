Hainan Airlines lance la liaison aérienne Shenzhen/Zurich le 27 août

SHENZHEN, Chine, 28 août 2018 /PRNewswire/ -- Le 27 août, Hainan Airlines a annoncé le lancement officiel de la liaison aérienne Shenzhen/Zurich. Il s'agit du premier vol direct reliant la région chinoise de Guangzhou/Shenzhen à la Suisse et du septième vol intercontinental de la compagnie au départ de Shenzhen. La compagnie aérienne exploitera un Boeing 787 Dreamliner sur la nouvelle liaison, à raison de deux vols aller-retour par semaine. Le premier vol n° HU741 de Hainan Airlines, inaugurant la liaison Shenzhen/Zurich, a décollé de l'aéroport international de Shenzhen Bao'an à 1 h 20 le 27 août, heure de Pékin et a bien atterri à l'aéroport de Zurich le jour même à 7h55, heure locale.

Le porte-parole de Hainan Airlines, a déclaré : « Le vol direct entre Shenzhen et Zurich sera encore plus plaisant pour les passagers voyageant pour affaires et pour loisirs, encourageant plus avant le développement économique, culturel et du tourisme des deux pays, tout en démultipliant les possibilités de collaboration entre les entreprises des pays européens et les entreprises chinoises. »

En 2018, Hainan Airlines a établi les liaisons Shenzhen/Bruxelles, Shenzhen/Madrid, Shenzhen/Tianjin/Vancouver, Guangzhou/Tel Aviv et Shenzhen/Zurich pour la région de Guangzhou/Shenzhen et prévoit d'établir la liaison Shenzhen/Vienne le 20 octobre. Outre les destinations mentionnées ci-dessus, les liaisons internationales de Hainan Airlines relient désormais Shenzhen à Brisbane, Cairns, Oakland, Zurich, Sihanouk, Chiang Mai, Chiang Rai, Ventiane, Luang Prabang, Da Nang et Nha Trang. La compagnie aérienne n'a cessé d'étendre son réseau de vols internationaux, rendant chaque jour plus facile le transit des voyageurs de longue et de courte distance au départ des mêmes aéroports ou d'aéroports proches dans la région. La liaison Shenzhen/Zurich vient s'ajouter aux services actuels, réduisant nettement la durée de vol et de transit des passagers. Le service mis en place fournit un tout nouveau pont aérien aux passagers voyageant entre l'Europe et l'Océanie.

Calendrier des vols Shenzhen/Zurich d'Hainan Airlines :

Vol n° Appareil Calendrier Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU741 B787 Lundi et vendredi Shenzhen 1 h 20 7 h 55 Zurich HU742 B787 Lundi et vendredi Zurich 11 h 40 5 h 00 +1 Shenzhen

Note : les horaires spécifiques peuvent être confirmés sur le site officiel de Hainan Airlines.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg