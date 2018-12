Hainan Airlines lance la liaison aérienne Shenzhen-Paris le 21 décembre

SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 20 décembre, Hainan Airlines a annoncé le lancement officiel de la liaison aérienne Shenzhen-Paris. La compagnie aérienne exploitera un Boeing 787 Dreamliner sur la nouvelle ligne, avec deux vols aller-retour par semaine. Le vol HU757 de Hainan Airlines, le premier vol de la nouvelle liaison aérienne Shenzhen-Paris de la compagnie, décollera de l'aéroport international de Shenzhen Bao'an à 1 h 15 le 21 décembre, heure de Beijing, et se posera à l'aéroport de Zurich le jour même, à 7 h 15 heure locale.

Le porte-parole de Hainan Airlines a déclaré : « Le vol direct Shenzhen-Paris facilitera les déplacements des passagers voyageant pour affaires et pour agrément, renforçant plus encore le développement des économies, des cultures et du tourisme entre les deux pays, tout en multipliant les possibilités de collaboration des entreprises européennes et chinoises. »

Après la mise en service de la liaison aérienne Shenzhen-Paris, Hainan Airlines disposera de 16 liaisons aériennes internationales et régionales depuis Shenzhen. Hainan Airlines a pris les rênes de l'interconnexion entre Shenzhen et l'Europe, l'Australie et l'Asie du Sud-Est. À l'avenir, Hainan Airlines continuera de rechercher l'excellence et d'améliorer en permanence son service cinq étoiles, pour offrir aux passagers une expérience de vol plus confortable, sûre et chaleureuse et devenir l'option privilégiée des passagers.

Horaires des vols Shenzhen-Paris d'Hainan Airlines :

N° de vol Avion Jours Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU757 B787 Lundi/Vendredi Shenzhen 1 h 15 7 h 15 Paris HU758 B787 Lundi/Vendredi Paris 11 h 35 5 h 55 +1 Shenzhen

Note : les horaires spécifiques peuvent être confirmés sur le site Web officiel d'Hainan Airlines.

