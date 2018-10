Hainan Airlines powiększa flotę o nowe samoloty Airbus A350

- Lądowanie dziewiczego lotu nowego samolotu linii lotniczych

PEKIN, 13 października 2018 r. /PRNewswire/ -- Lot HU7607 linii Hainan Airlines z Pekinu do lotniska Shanghai Hongqiao International Airport wylądował o 11:00 13 października czasu pekińskiego, tym samym podsumowując dziewiczy lot pasażerski pierwszego samolotu Airbus A350 w posiadaniu linii Hainan Airlines Holding Co., Ltd., zwanych dalej Hainan Airlines. Przewoźnik rozpoczyna nową epokę usług na pokładach samolotu A350, czego świadkami było ponad 300 pasażerów.

Model A350-900 daje pasażerom nowy standard podróży w nowoczesnych kabinach. W klasie biznes fotele są w układzie schodkowym, co zapewnia pasażerom większą prywatność i klasyczny układ w linii prostej. Ponadto przednia część klasy ekonomicznej wyposażona jest w fotele o szerokości 18 cali i do 34-35 cali miejsca na nogi. Podróżni w klasie ekonomicznej z priorytetowym wyborem miejsc mają więc dostęp do dodatkowej przestrzeni na nogi. Każdy fotel na pokładzie wyposażony jest w system rozrywkowy wbudowany w oparcie. Pasażerowie w wybranych lotach otrzymują także kawę cappuccino lub espresso zaparzane w luksusowym, automatycznym ekspresie Nespresso.

Nowa, luksusowa flota linii Hainan Airlines obejmuje obecnie ponad 400 samolotów, głównie modeli Boeing 737, 787 i Airbus 330. W 2018 r. linie lotnicze zakupiły cztery nowe samoloty A350-900, które będą obsługiwać loty międzynarodowe i krajowe linii Hainan Airlines w celu zapewnienia klientom wygodniejszych podróży.

O Hainan Airlines

Jako jedna z pięciogwiazdkowych linii lotniczych według SKYTRAX Hainan Airlines dysponują flotą ponad 400 samolotów, które obsługują 1700 tras łączących pasażerów z niemal 220 miastami na całym świecie. Linie mają także jeden z najlepszych wyników na świecie pod względem bezpieczeństwa lotów ponieważ od 25 lat prowadzenia działalności nie zanotowały ani jednego poważnego wypadku przy liczbie 6,6 miliona wylatanych godzin.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg