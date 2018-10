Hainan Airlines rozšiřují svoji flotilu o Airbus A350

- Nové letadlo úspěšně absolvovalo svůj první let

PEKING, 13. října 2018 /PRNewswire/ -- Let HU7607 společnosti Hainan Airlines odstartoval z Pekingu a přistál na Mezinárodním letišti Šanghaj Chung-čchiao 13. října v 11 hodin dopoledne pekingského času, čímž byl tento první komerční let Airbusu A350 společnosti Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (dále jen "Hainan Airlines") úspěšně zakončen. Letecký dopravce tak vstupuje do nové éry služeb poskytovaných na palubě nového Airbusu A350 s kapacitou více než 300 cestujících.

Model A350-900 nabízí cestujícím nový standard cestování s prvotřídními moderními kabinami. Business třída má střídavé uspořádání sedadel pro vyšší soukromí cestujících i klasický elegantní design. Kromě toho je přední část turistické třídy vybavena sedadly o šířce téměř 46 cm, která nabízí přibližně 88 cm prostoru pro nohy, díky čemuž si mohou cestující v turistické třídě zvolit toto přednostní místo s větším prostorem pro vyšší pohodlí. Každé sedadlo v letadle je vybaveno palubním zábavním systémem. Při vybraných letech je cestujícím nabízeno cappuccino nebo espreso připraveno špičkovým plně automatickým kávovarem Nespresso.

Mladá luxusní flotila Hainan Airlines nyní čítá více než 400 letadel, především Boeingy 737, 787 a Airbusy 330. V roce 2018 zakoupily Hainan Airlines 4 nová letadla A350-900, která budou nasazovat na mezinárodních i domácích letech s cílem poskytnout svým zákazníkům příjemnější a pohodlnější zážitek z cestování.

O společnosti Hainan Airlines

Společnost Hainan Airlines, člen pětihvězdičkové aliance SKYTRAX, má ve své flotile více než 400 letadel, která létají na 1 700 linkách do téměř 220 měst po celém světě. Aerolinky jsou navíc jedny z nejbezpečnějších na světě, jelikož během 25 let existence neměly vážnější nehodu a mohou se pochlubit více než 6,6 miliony hodin bezpečného letu.

