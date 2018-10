Hainan Airlines rozširuje svoju flotilu o Airbus A350

- Nové lietadlo aerolínií má za sebou prvý úspešný let

PEKING, 13. októbra 2018 /PRNewswire/ -- Let spoločnosti Hainan Airlines číslo HU7607 z Pekingu do Šanghaja úspešne zavŕšil svoju púť na medzinárodnom letisku Shanghai Hongqiao 13. októbra o 11.00 pekinského času. Prvý Airbus A350 spoločnosti Hainan Airlines Holding Co., Ltd. („Hainan Airlines") tým ukončil svoj prvý komerčný let a pred očami viac ako 300 pasažierov otvoril novú kapitolu v histórii leteckých služieb linkami A350.

A350-900 poskytuje zákazníkom nový štandard cestovania v modernej štýlovej kabíne. Business trieda je vybavená alternatívnym usporiadaním sedadiel pre zvýšenie súkromia cestujúcich aj klasickým dizajnom v priamej línii. Predná časť triedy Economy je navyše vybavená 46-centimetrovými sedadlami, ktoré poskytujú až o 86-89 cm väčší priestor na nohy, to znamená, že cestujúci Economoy triedy s prednostným výberom sedadiel získajú viac pohodlia. Každé sedadlo lietadla je vybavené zábavným systémom. Cestujúci na vybraných linkách sa môžu tešiť aj na cappuccino alebo espreso zo špičkového plne automatického kávovaru na kapsle Nespresso.

Nová luxusná flotila spoločnosti Hainan Airlines má teraz viac ako 400 lietadiel, medziiným Boeing 737, 787 a Airbus 330. V roku 2018 letecká spoločnosť nakúpila štyri nové lietadlá A350-900, ktoré budú lietať na medzinárodných a domácich trasách spoločnosti Hainan Airlines s cieľom poskytnúť cestujúcim luxusnejší a pohodlnejší zážitok z cestovania.

O leteckej spoločnosti Hainan Airlines

Ako jedna z päťhviezdičkových aerolínií združenia SKYTRAX vlastní Hainan Airlines flotilu viac ako 400 lietadiel premávajúcich na 1 700 trasách spájajúcich približne 220 miest na celom svete. Je to tiež jeden z najbezpečnejších leteckých dopravcov na svete, nakoľko v priebehu 25 rokov a 6,6 miliónov hodín letov nezaznamenal žiadnu veľkú nehodu.

