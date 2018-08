Hainan presenta le esposizioni a Shanghai, invitando azienda da tutto il mondo a partecipare a eventi per approfittare delle opportunità commerciali offerte dalla Zona di Libero Scambio e dal Porto

SHANGHAI, 11 agosto 2018 /PRNewswire/ -- Dal 10-11 agosto 2018, si tiene la 4a Fiera dell'Industria (MICE) Eventi in Cina (CEIF) a Shanghai New International Expo Center (SNIEC - Nuovo Centro Expo Internazionali di Shangai). Le città principali, le associazioni e le imprese che operano nel settore degli eventi dalla Provincia di Hainan, guidati dal Provincial Convention & Exhibition Bureau (Ufficio Mostre e Convention Provinciali), hanno partecipato alla fiera per presentare i loro eventi di maggior rilievo.

Alla fiera, Hainan presenta la (terza) Hainan World Leisure Tourism Expo 2018 (Hainan Leisure Expo - Expo del Tempo libero di Hainan) e la (quarta) Hainan International RV (AUTO) Camping Leisure Tourism Expo 2018 (Hainan Camping Expo - Expo del Campeggio di Hainan). Hainan Leisure Expo, ospitata del Comitato per lo Sviluppo del Turismo Provinciale, presenta al mondo le risorse per il turismo di Hainan e mette a disposizione degli operatori del settore una piattaforma per poter scambiare le idee sulle nuove tendenze del turismo per il tempo libero. Hainan Camping Expo, ospitato dal Dipartimento Commerciale di Hainan e dal Governo Municipale di Haikou, promuove le risorse della provincia per il campeggio e per i tour con veicoli per il tempo libero e altri veicoli. I rappresentanti del settore possono presentare le loro nuove tecnologie, prodotti ed esperienze nella fiera. Dopo tre anni di sforzi, questi due eventi sono diventati un marchio influente nel settore degli eventi.

La 2018 (terza) Hainan Leisure Expo si terrà presso lo Hainan International Convention & Exhibition Center dal 23 al 25 novembre, e sarà l'evento di apertura del 2018 (diciannovesimo) Hainan International Tourism Island Carnival. La 2018 (quarta) Hainan Camping Expo si terrà ad Haikou dal 21 al 23 dicembre. Entrambi saranno realizzati da Redsail MICE.

Al CEIF, Redsail MICE, la società con il marchio della fiera di Hainan, ha rilasciato un nuovo posizionamento strategico nel mondo con il tema "nuove opportunità, nuovo posizionamento e nuovo viaggio". Redsail MICE personalizza gli eventi di lancio per aziende molto conosciute nel mondo che investono e operano ad Hainan. Fondata nel 2008, Redsail MICE è cresciuta fino a diventare una piattaforma di servizi per il funzionamento e la gestione dei servizi e dei marchi MICE di Hainan nell'ultimo decennio.

Hainan è una delle attrazioni globali del turismo basato sul divertimento ed è un luogo ideale per i grandi eventi internazionali. MICE è stata inserita nei 12 settori chiave di Hainan nel 2015, e si è sviluppata rapidamente nel 2017. Nel corso dell'anno ci sono stati oltre 17.500 incontri con più di 100 partecipanti, con un aumento del 16,8%, e 107 incontri hanno avuto più di 1.000 partecipanti, con un aumento del 30,5%. L'area della fiera è stata aumentata del 17%, arrivando a 1,45 milioni di metri quadri. Con un valore aggiunto totale di 8 miliardi di yuan, un aumento del 15,4%, il settore MICE si è collocato al quarto posto tra i 12 settori chiave di Hainan.

Hainan sta facendo progressi costanti nella promozione della costruzione della Zona Pilota per il Libero Scambio e il Porto. Con un'opportunità storica significativa, il settore MICE di Hainan sta aprendo la strada a un nuovo balzo in avanti verso sviluppo e prosperità. Lo Hainan Provincial Convention & Exhibition Bureau invita tutte le aziende di rilievo del settore MICE a stabilire uffici, tenere e partecipare a convention e fiere ad Hainan, trarre vantaggio della sua riforma e apertura e condividere le opportunità derivanti dalla realizzazione della Zona di Libero Scambio di Hainan e dal Porto.