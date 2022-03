Hairstylist Leo Strong aponta cuidados com a queda capilar pós-covid

"Infelizmente muitas das minhas clientes apresentaram esse quadro. Então exigiu que eu estudasse para entender os motivos e tratamentos auxiliares. E, claro, somar esforços aos cuidados das mulheres", comenta o Hair Stylist Leo Strong, colunista do portal Conexão ABC e referência na região do Grande ABC.

Segundo artigo da saude.abril.com.br, o principal diagnóstico é o chamado eflúvio telógeno, nome que se dá ao encurtamento do ciclo de vida dos cabelos. Os fios possuem três fases: anágena (crescimento), catégena (fio maduro ainda no folículo) e telógena (fio em queda já destacado do folículo). Por isso, os profissionais do ramo da beleza discutem os motivos e possibilidades de tratamentos para conter a queda de cabelo pós-infecção da Covid-19.

O cronograma capilar torna-se aliado na manutenção eficaz dos fios pós-contaminação da Covid-19. "Pensar em cada caso como único é o segredo. Então podemos fazer um programa exclusivo para cada mulher", salienta Strong.

Sobre Leo Strong

Nascido em 12 de março, Leo Strong celebra 30 anos de vida e brinda também 10 anos de forte atuação no universo hairstylist. Levando consigo um versículo da Bíblia: "Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos" (Jó 42.2), Strong almeja, cada dia mais, fortalecer as tendências de mercado e trazer sempre o sorriso no rosto de cada cliente.

Na bagagem, Léo traz experiências nacionais e internacionais, que propiciam novidades e realçam a beleza das mulheres atendidas por ele. "Destaco duas especializações, cor e corte pela L'oréal, em Paris, na França, e penteados em Londres, na Inglaterra, pela academia Redken", comenta Strong.

Com início profissional como assistente no salão Pelle Capelli, no shopping ABC, e inspiração em Marcos Proença e Marco Antônio Biaggi, o hairstylist declara que sempre foi apaixonado por cabelos e cuidava de todos em sua casa. "Sempre fui focado e dedicado ao meu trabalho. Minha família me apoia e respeita a correria do meu dia a dia. Eu consigo conciliar trabalho, clientes e família. Amo muito o que faço", salienta.

Religioso e presente em todos momentos em família, Leo é prata do Grande ABC e o caçula de uma família de quatro irmãos e dezesseis sobrinhos. Próximo de completar trinta anos de vida e dez de carreira, Strong está sempre antenado às tendências de mercado e se dedica a novas especializações. "O mundo da rede social é um instrumento importante para se manter por dentro de cada novidade. Minha área se renova a cada dia, por isso, é fundamental buscar cursos de atualização, fazer pesquisas na internet e criar as próprias tendências. Aliás, também gosto de trocar 'figurinhas' com amigos de trabalho", compartilhou.

Segredos do sucesso

Celebrar uma década de trabalho em ascensão profissional é uma conquista a ser comemorada. Leo idealizava como seria poder completar 30 anos e, ao mesmo tempo, estar em alta no ramo da beleza. "O amor ao trabalho, realizar uma transformação em qualquer cliente e ver o sorriso no rosto depois de cabelo e maquiagem feitos é o que me faz prosperar. Amar o que se faz é o segredo de todo sucesso", pontuou.

Além disso, a marca de produtos para o cabelo Keune integra Leo em seu time #KeuneTalent, que seleciona os melhores profissionais do mercado. "Existem pessoas especiais, que sempre me apoiam e sempre me incentivam a seguir em frente na minha profissão. Momento emocionante em ser um #KeuneTalent. O que isso significa? Significa que estou extremamente feliz e grato pela oportunidade de cuidar de vocês e ganhar este destaque em meio a tantos profissionais. Sigo em frente com humildade, amor e carinho. Certo de que chegaremos longe e #juntos por um futuro mais bonito", compartilhou.

Com 'point' no andreense salão de beleza Pelle Capelli e residência no Grande ABC , Strong se considera uma pessoa apaixonada por viagens, aventuras e pela vida. Aliás, cada destino em que pôde conhecer, Leo trouxe na bagagem novidades à clientela. Os lugares que visitou foram Paris, Barcelona, Madrid, Porto, Lisboa, Los Angeles, Califórnia, New York, Miami, Orlando, entre outros. "Gosto de estar sempre próximo daqueles que amo e admiro. Adoro trocar experiências. Minha paixão por viajar também me ajuda muito na evolução profissional", contou.

Segundo o profissional, desde os 14 anos de idade, ele dizia que os 30 anos seria a idade de sucesso e, agora, poder comemorar a data é uma realização. "Cresci com esse pensamento e estava ansioso para finalmente chegar o dia. Me sinto realizado e feliz com toda minha evolução. Por tudo que conquistei. Cada lugar e país que pude conhecer. Grato pela minha vida. Amo comemorar aniversário. Quando colocamos Deus à frente a vitória é certa", finalizou.

