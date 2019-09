Hairstylist que é o queridinho das noivas, Allan Jhonnes, é sucesso entre as celebridades

O profissional se destaca pelo trabalho com grandes marcas como: Tom Ford Beauty, Dolce&Gabbana Makeup, Pat McGrath, Charlotte Tilbury e Guerlain. Além de ser parceiro da marca de maquiagem e cosméticos Vult e Embaixador da renomada e conceituada Lancôme, no Brasil. Allan também faz parte do time da L'Oréal Professional, para quem assina superproduções de maquiagem e penteados de festa, uma das suas especialidades.

Adepto de técnicas que têm como foco ressaltar a beleza natural da mulher, seu trabalho segue um estilo mais cool e atemporal, onde a pele com aparência hidratada e iluminada serve de pano de fundo para uma ´´make´´ que realça a personalidade de cada cliente, sem excessos.

No seu hall de musas, estão as ´´it girls´´ Camila Coutinho, Ju Carvalho, Helena Bordon, Suzana Gullo, Lala Noleto, Helena Lunardelli e Lala Rudge, além de celebridades como: Bruna Marquezine, Débora Secco, Gloria Maria e Flavia Alessandra.

Sempre muito antenado às tendências do mercado, Allan, que ministra palestras e cursos sobre maquiagem e oferece consultoria de beleza para noivas, foi um dos pioneiros no país a trabalhar com ´´destination wedding´´ (termo em inglês, que refere-se a realização do casamento fora da cidade ou país de origem dos noivos), produzindo noivas em várias cidades do Brasil e do mundo.

Com mais de 260 mil seguidores em seu perfil no instagram (@allanjhonnes), Allan Jhonnes, exibe muitas fotos de seus trabalhos, além de sempre estar apresentando em primeira mão todas as novidades das linhas Vult e Lancôme. Mais sobre o trabalho do cabeleireiro e maquiador, você pode acompanhar no site: allanjhonnes.com.br.

