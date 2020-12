Haitong International annonce pour la première fois un objectif d'émissions nettes de carbone zéro pour toutes les institutions financières de Hong Kong

HONG KONG, 30 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Haitong International Securities Group Limited (« Haitong International », code boursier : 665.HK) a récemment publié sa première déclaration ESG (Environnement, Social et Gouvernance) de Haitong International, s'engageant à atteindre la neutralité carbone d'ici fin 2025 avec des pratiques ESG mises en œuvre pour promouvoir les économies d'énergie et le financement durable. Il s'agit du premier engagement rendu public pour la neutralité carbone dans le cercle financier de Hong Kong, 25 ans avant l'objectif de la ville.

Le Dr Lin Yong, JP, vice-président et PDG de Haitong International, a déclaré : « Haitong International s'engage à fournir des services financiers professionnels complets à ses clients dans le monde entier, et s'efforce en même temps de mettre en œuvre les principes ESG dans tous ses domaines d'activité. À l'avenir, Haitong International continuera à créer des valeurs environnementales et sociales positives dans chacune de ses activités et décisions. En capitalisant sur notre rôle unique d'intermédiaire en matière de capital dans l'investissement, le financement, le conseil, la recherche et le courtage, Haitong International est capable de faire jouer l'« Impact Investment » et s'efforce de devenir une banque d'investissement de premier plan au niveau mondial, avec un accent clair sur le financement durable, contribuant ainsi à la position de Hong Kong en tant que centre mondial d'investissement ESG en Asie. »

Selon la déclaration, Haitong International réduira progressivement ses émissions de carbone en diminuant sa consommation d'énergie et en utilisant des énergies renouvelables. Des crédits carbone seront achetés pour compenser les émissions de carbone restantes afin d'atteindre le niveau d'émissions nettes de carbone zéro, c'est-à-dire la neutralité carbone d'ici fin 2025.

Haitong International défendra également le concept « Réduire, Réutiliser, Recycler » dans l'ensemble du groupe, et vise à alimenter ses activités avec une énergie 100 % renouvelable et à réduire sa consommation annuelle de papier et sa production de déchets par habitant d'au moins 30 % d'ici fin 2025 (par rapport à la fin 2020). Le groupe encourage le remplacement des activités commerciales à fortes émissions de carbone, telles que les voyages d'affaires et l'impression en gros, par des alternatives. Le groupe assurera le suivi de ses mesures d'émissions de gaz à effet de serre conformément à la norme ISO 14064 et publiera les données dans son rapport ESG annuel.

Pour soutenir le financement durable, Haitong International vise à déployer ou à fournir 20 milliards de dollars US en financement, et investissements durables et ESG d'ici fin 2025. Pour y parvenir, Haitong International mettra en place un système d'incitation à l'échelle de l'entreprise afin d'encourager son personnel à consacrer ses efforts au financement vert et aux entreprises durables, comme les obligations vertes et les produits à thème ESG.

Haitong International inclura également l'évaluation des risques ESG dans son processus de décision d'investissement, et se détournera progressivement des activités de financement et d'investissement des entreprises fortement polluantes et énergivores. Elle soutiendra de manière proactive le développement des énergies renouvelables et propres, la protection de l'environnement et les industries vertes.

De plus, Haitong International a mis en place le Comité ESG et le Bureau exécutif ESG sous l'égide du Comité exécutif du groupe, chargé de gérer les initiatives ESG du groupe et de diriger la mise en œuvre des stratégies ESG ci-dessus dans l'ensemble des opérations mondiales du groupe.

En octobre 2020, Haitong International a lancé l'ETF Haitong MSCI China A ESG (Ticker : 3031.HK), qui est actuellement le seul ETF à Hong Kong offrant une large exposition aux investissements ESG sur les actions A de Chine. Au 1er décembre 2020, Haitong International a souscrit à 13 émissions d'obligations vertes, pour un total de plus de 3,2 milliards de dollars. Dans l'espace ECM, Haitong International a participé à des projets écologiques, notamment le placement en actions de China Evergrande New Energy Vehicle et l'introduction en bourse de Beijing Enterprises Urban Resources à Hong Kong cette année.

