Haitong International kondigt als eerste Hongkongse financiële instelling aan te zullen streven naar een nettokoolstofemissie van nul

HONGKONG, 30 december 2020 /PRNewswire/ -- Haitong International Securities Group Limited ("Haitong International", aandelencode: 665.HK) publiceerde onlangs zijn eerste Haitong International ESG-verklaring (Environmental, Social & Governance), waarin het zich ertoe verbindt om tegen het einde van 2025 koolstofneutraliteit te bereiken met de implementatie van ESG-praktijken ter bevordering van energiebesparing en duurzame financiering. Dit is de eerste publieke toezegging voor koolstofneutraliteit binnen de financiële kring van Hongkong, 25 jaar eerder dan de doelstelling van de stad.

Dr. Lin Yong, JP, vicevoorzitter en CEO van Haitong International: "Haitong International zet zich in voor het leveren van uitgebreide professionele financiële diensten voor haar klanten over de hele wereld en streeft tegelijkertijd naar de implementatie van ESG-principes in alle domeinen van haar activiteit. In de toekomst zal Haitong International positieve ecologische en sociale waarden blijven creëren via al haar bedrijven en beslissingen. Dankzij zijn unieke rol als kapitaalintermediair op het gebied van investeringen, financiering, consultancy, onderzoek en makelaardij is Haitong International in staat om 'Impact Investment' in te zetten en streeft het ernaar om 's werelds toonaangevende investeringsbank te worden met een duidelijke focus op duurzame financiering, om op die manier de positie van Hongkong als wereldwijde ESG-beleggingshub in Azië te versterken."

Volgens de verklaring zal Haitong International zijn koolstofuitstoot geleidelijk verminderen door zijn energieverbruik te verlagen en gebruik te maken van hernieuwbare energie. Er zullen koolstofkredieten worden aangekocht om eventuele resterende koolstofemissies te compenseren en tegen eind 2025 "Zero Net Carbon Emissions" te bereiken, m.a.w. koolstofneutraal te worden.

Haitong International zal ook het "Reduce, Reuse, Recycle"-concept in de hele groep aanbevelen, en het streeft ernaar 100% hernieuwbare energie te gebruiken voor zijn activiteiten en zijn jaarlijks papierverbruik en jaarlijkse afvalproductie per persoon met minstens 30% te verminderen tegen eind 2025 (in vergelijking met eind 2020). De groep stimuleert het vervangen van bedrijfsactiviteiten met een hoge CO2-uitstoot, zoals zakenreizen en bulkdrukken, door alternatieven. De groep zal zijn broeikasgasuitstootmetingen bijhouden in overeenstemming met de ISO 14064-norm en de gegevens bekendmaken in zijn jaarlijkse ESG-rapport.

Ter bevordering van duurzame financiën wil Haitong International tegen eind 2025 USD 20 miljard aan ESG en duurzame financiering en investeringen inzetten of verstrekken. Om dit te bereiken, zal Haitong International een firmawijd incentivesysteem opzetten om haar personeel aan te moedigen zich in te zetten voor groene financiering en duurzame handel, zoals groene obligaties en ESG-themaproducten.

Haitong International zal ook ESG-risicobeoordeling opnemen in zijn investeringsbeslissingsproces en zich geleidelijk aan afkeren van zwaar vervuilende en energieverspillende bedrijfsfinancieringen en investeringsactiviteiten. Het zal de ontwikkeling van hernieuwbare en schone energie, milieubescherming en groene industrieën proactief ondersteunen.

Daarnaast richtte Haitong International het ESG Committee en ESG Executive Office op onder het Executive Committee van de groep, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de ESG-initiatieven van de groep en de uitvoering van de bovengenoemde ESG-strategieën in de wereldwijde activiteiten van de groep.

In oktober 2020 lanceerde Haitong International de Haitong MSCI China A ESG ETF (tikker: 3031.HK), momenteel de enige ETF in Hongkong die een brede ESG-belegging op Chinese A-aandelen aanbiedt. Per 1 december 2020 heeft Haitong International 13 groene obligaties uitgegeven, voor een totaalbedrag van meer dan 3,2 miljard dollar. In de ECM-ruimte heeft Haitong International deelgenomen aan groene projecten, waaronder de aandelenplaatsing van China Evergrande New Energy Vehicle en de beursgang van Beijing Enterprises Urban Resources in Hongkong dit jaar.

