Hala Madrid! Dubai Parks™ and Resorts aprirà il primo parco a tema Real Madrid al mondo

Dubai Parks ™ and Resorts e Real Madrid C.F. hanno firmato un accordo esclusivo per l'apertura di un nuovo parco dedicato alla squadra di calcio più famosa del mondo

and Resorts e Real Madrid C.F. hanno firmato un accordo esclusivo per l'apertura di un nuovo parco dedicato alla squadra di calcio più famosa del mondo Un parco a tema unico al mondo nel suo genere

La nuova esperienza aprirà al pubblico nel quarto trimestre 2023

DUBAI, EAU, 19 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Dubai Parks™ and Resorts e Real Madrid C.F. hanno firmato un accordo esclusivo pluriennale per l'apertura della prima esperienza a tema Real Madrid nel più grande parco tematico del Medio Oriente.

Il Real Madrid, la squadra di calcio più titolata al mondo, è stata nominata miglior squadra del XX secolo dalla FIFA. Dubai Parks™ and Resorts è il primo parco a tema al mondo ad annunciare un'importante partnership con il Real Madrid.

DPR_Real_Madrid_Video Dubai Parks and Resorts Real Madrid

Questa nuova esperienza consentirà alle famiglie e a tutti gli appassionati di calcio e sport, indipendentemente dalla loro età, di immergersi nella cultura di uno dei club di calcio più importanti al mondo. I visitatori avranno l'opportunità di godere di display audiovisivi, esperienze interattive, interazioni di gioco e attrazioni uniche ispirate allo spirito, alla passione e al successo che hanno reso il Real Madrid il Club del secolo.

L'apertura è prevista per il quarto trimestre del 2023, la progettazione è in fase di completamento. Comprenderà diverse attrazioni legate al Real Madrid, come un museo, giostre e giochi di abilità legati al mondo del calcio e punti vendita di alimenti e bevande e store esclusivi in cui sarà possibile acquistare souvenir della storia di successo del Real Madrid.

Ulteriori dettagli saranno annunciati nei prossimi mesi, tra cui maggiori informazioni su montagne russe, eventi unici, sport interattivi ed esperienze elettrizzanti che caratterizzeranno questa nuova destinazione.

Fernando Eiroa, CEO di Dubai Holding Entertainment, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aggiungere questo ambizioso progetto alla ricca offerta di intrattenimento e svago di Dubai. Siamo lieti che il Real Madrid abbia scelto Dubai Parks™ and Resorts come partner nel nostro processo volto a portare i migliori marchi internazionali di intrattenimento nella regione. Il Real Madrid è una megastar del calcio globale e una delle squadre sportive più titolate al mondo, con un curriculum di successi ineguagliabile e milioni di fan appassionati in ogni angolo del pianeta. Non vediamo l'ora di coinvolgere gli appassionati di sport, le famiglie e i bambini in modi nuovi ed entusiasmanti e di sostenere una comunità giovanile attiva negli Emirati Arabi Uniti. Questo progetto è in linea con la nostra vision volta a contribuire a valorizzare Dubai come destinazione turistica di primo piano".

Informazioni su Dubai Holding Entertainment™:

Dubai Holding Entertainment è uno dei più grandi gruppi di intrattenimento diversificato nella regione, impegnato a consolidare gli Emirati come una delle destinazioni turistiche più ambite al mondo, offrendo un'impressionante gamma di destinazioni e attrazioni a tutti i residenti e visitatori degli Emirati Arabi Uniti. Il portafoglio include Dubai Parks™ and Resorts, la più grande destinazione integrata per il tempo libero e parco a tema della regione.

Informazioni sul Real Madrid C.F.:

Il Real Madrid C.F. è una società sportiva che vanta 120 anni di storia. È il club con il maggior numero di Coppe Europee sia di calcio (14) che di basket (10) ed è stato premiato dalla FIFA come miglior Club del XX secolo. Il Real Madrid ha milioni di tifosi in ogni angolo del mondo, oltre a più di 430 milioni di follower sui social media, ed è per il terzo anno consecutivo il club calcistico che vale di più in Europa secondo il rapporto The European Elite 2022, preparato dalla società di consulenza KPMG.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1950445/DPR_Real_Madrid_Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1950443/Dubai_Parks_and_Resorts.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1950444/Real_Madrid.jpg

SOURCE Dubai Parks and Resorts