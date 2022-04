HALBINSEL VON SORRENT: STAR DER ERSTEN AUSGABE VON ROADS BY 1000 MIGLIA

Exklusive Erlebnisse mit Aussichten und Panoramen, die nur die Halbinsel von Sorrent in Kombination mit einem Sport-Event bieten kann: intensive Tage, an denen die Teams mit Stoppuhren und Druckschaltern gegeneinander antreten und die gastronomische, regionale und kulturelle Exzellenz an einem der weltweit beliebtesten Reiseziele genießen.

Sorrent war daher Bühne und Mittelpunkt der Sport- und Rahmenaktivitäten: von der Piazza Angelina Lauro, Ort der technischen Abnahme und Start- und Zielpunkt des Gleichmäßigkeitsrennens Sorrent-Positano-Sorrent, bis zum historischen Zentrum, wo eine gastronomische Route voll köstlicher Zitrusfrüchte, Käseprodukte und Eiscreme die Schönheit und Exzellenz der Gegend voll zur Geltung bringt.

Das Gleichmäßigkeitsrennen gewannen nach 20 Zeitfahr-Durchgängen entlang der Haarnadelkurven der Küste mit der malerischen Passage nach Sant'Agata sui Due Golfi, dem Stopp in Punta Campanella, der Besichtigung der Faraglioni von Capri und der Ankunft in Positano die beiden Teilnehmer Alfonso Facchini und Luigia Olivetti in einem MG A von 1956. Der Preis: zwei Chopard-Uhren und die Eintrittsgarantie für die Coppa delle Alpi 2023 sowie zwei besondere handbemalte Majolika-Stücke.

Das Ricco-Molteni-Duo gewann in einem Alfa Romeo Giulia 1600 Spider von 1962 die KO-Challenge der Stadt Sorrent, während der viel bewunderte Ferrari 750 Monza Spider Scaglietti von 1955 den Preis der Volksjury der Stadt Sorrent gewann.

Der von der Bper Banca organisierte Runde Tisch zum Thema PNRR, Events und Tourismus, der in der Ratskammer von Sorrent in Anwesenheit des Bürgermeisters Massimo Coppola, des Stadtrats für Tourismus, Alfonso Iaccarino, des PNRR-Managers der BPER Banca für die Regionen Kampanien, Apulien und Basilikata, Lorenzo Matera, des Vizepräsidenten der Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci sowie des Geschäftsführers von 1000 Miglia, Alberto Piantoni, stattfand, war sehr gut besucht und wurde von den Besuchern begrüßt.

„Wir sind sehr zufrieden", erklärte Alberto Piantoni, „mit der Entscheidung, das Format Roads by 1000 Miglia an Orten durchzuführen, die für ihre Schönheit und Gastfreundschaft bekannt sind." Wir möchten den Geist von 1000 Miglia auch dort aufleben lassen, wo unsere Rennen nicht stattfinden können, und den Teilnehmern gleichzeitig eine Mischung aus einzigartigen, exklusiven und erfreulichen Erfahrungen im echten 1000 Miglia-Stil bieten. Sorrent ist der ideale Partner für dieses Debüt, und wir planen schon an weiteren Destinationen mit einzigartigen und exklusiven Merkmalen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1796655/1000_Miglia.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1761166/1000_Miglia_Logo.jpg

SOURCE 1000 Miglia