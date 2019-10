Hall & Partners procède à deux nouvelles embauches importantes dans son activité dédiée à la santé

Mme Vaughn possède 25 ans d'expérience dans la planification, la stratégie et les renseignements, travaillant à la fois avec des agences et des clients, notamment Novartis et Bausch + Lomb. Elle a orienté sa carrière sur l'étude des comportements humains et leurs causes dans le but d'optimiser les communications pharmaceutiques.

Beth Stagg apporte plus de 15 années d'expérience dans le marketing des soins de santé, ayant travaillé au sein d'agences telles que TBWA\WorldHealth et Evoke, après avoir débuté sa carrière chez Omnicom. Mme Stagg a travaillé dans l'ensemble du secteur de la santé et possède une expertise dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et des maladies rares, ainsi que des connaissances portant sur l'engagement des patients et les stratégies institutionnelles de marque.

Lee Gazey, PDG mondial de Hall & Partners dans le secteur de la santé, a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir Stacy et Beth parmi nous à un moment aussi important. Dans l'ère numérique en rapide évolution d'aujourd'hui, peu d'industries subissent des changements aussi profonds que celle de la santé. Tandis que les données et renseignements demeurent des ingrédients cruciaux dans ce nouveau monde numérisé, la stratégie devient rapidement essentielle pour extraire et libérer la croissance pour nos clients dans le monde entier. »

Vanella Jackson, PDG mondiale de Hall & Partners, a déclaré : « Stacy et Beth ont des antécédents exceptionnels dans le secteur de la santé et sont toutes les deux des leaders fascinantes et inspirantes. Je n'ai aucun doute que leurs compétences créatives et stratégiques assureront que notre activité dédiée à la santé continue de prospérer, nous aidant à créer plus d'innovations pour nos marques dans ce domaine et à façonner leur avenir. »

À propos de Hall & Partners Health

Hall & Partners Health est un cabinet de conseil de marque stratégique, soutenant nombre des marques pharmaceutiques et médicales les plus prospères au monde, y compris huit des dix plus importantes entreprises biopharmaceutiques ainsi que des organisations caritatives, des start-ups, des sociétés biotechnologiques, des fabricants de dispositifs et des entreprises de diagnostic.

Notre équipe mondiale de 100 membres travaillant dans le secteur de la santé associe de façon unique les renseignements stratégiques avec l'expérience de diverses disciplines relatives à la santé et aux maladies.

Hall & Partners appartient au Brand Consulting Group d'Omnicom. Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.hallandpartners.com. Twitter @hallandpartners.

Contact :

James Gambles

Direction mondial du marketing

Hall & Partners

Bankside 2

100 Southwark Street

Londres

SE1 0SW

Tél. +44 (0)780 949 2184

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1003369/Stacy_Vaughn.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1003370/Beth_Stagg.jpg

Related Links

https://www.hallandpartners.com/



SOURCE Hall & Partners