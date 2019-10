Hall & Partners stellt zwei neue Spitzenkräfte im Gesundheitsbereich ein

Stacy bringt einen 25-jährigen Hintergrund in Planung, Strategie und Insight mit und hat sowohl auf der Agenturseite als auf der Kundenseite gearbeitet, unter anderem bei Novartis und Bausch + Lomb. Sie hat ihre Karriere auf das Verständnis der menschlichen Verhaltensweisen und ihrer Ursachen zum Zweck der Optimierung der pharmazeutischen Kommunikation konzentriert.

Beth Stagg kommt zu uns mit über fünfzehn Jahren Erfahrung im Marketing für den Gesundheitsbereich, die sie bei Agenturen wie TBWA/WorldHealth und Evoke gewonnen. Sie begann ihre Karriere bei Omnicom. Beth hat im gesamten Spektrum des Gesundheitsbereichs gearbeitet und bringt Fachwissen in Onkologie, Immunologie und seltenen Krankheiten sowie Patientenengagement und Unternehmensmarkenstrategie mit.

Global CEO bei Hall & Partners Health, Lee Gazey, sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, Stacy und Beth zu einem so wichtigen Zeitpunkt an Bord zu haben. Im heutigen sich rasant entwickelnden digitalen Zeitalter vollziehen sich kaum in einer anderen Branche so tiefgreifende Veränderungen wie im Gesundheitswesen. Während Daten und Einblicke in dieser neuen digitalisierten Welt weiterhin entscheidend sind, gewinnt Strategie zunehmend an Bedeutung, um Wachstum für unsere Kunden auf der ganzen Welt zu extrahieren und freizusetzen.‟

Vanella Jackson, Global CEO von Hall & Partners, sagt: „Stacy und Beth haben beide einen außergewöhnlichen Hintergrund in der Gesundheitsbranche und sind beide begeisterte, inspirierende Führungskräfte. Ich bin zuversichtlich, dass ihre kreativen und strategischen Fähigkeiten gewährleisten werden, dass unser Gesundheitsunternehmen auch in Zukunft florieren wird, und uns dabei helfen werden, mehr Innovation für Marken im Gesundheitswesen zu generieren und ihre Zukunft zu gestalten.‟

Hall & Partners Health ist ein strategisches Markenberatungsunternehmen und unterstützt viele der erfolgreichsten Marken in den Bereichen Pharmazie und Gesundheitswesen, einschließlich acht der zehn bedeutendsten biopharmazeutischen Unternehmen sowie Wohltätigkeitsorganisationen, Start-ups, Biotech-, Geräte- und Diagnostikunternehmen.

Unser 100-köpfiges Team von globalen Gesundheitsspezialisten verbindet auf einzigartige Weise strategische Einsichten mit Erfahrung in unterschiedlichen Disziplinen der Krankheits- und Gesundheitspflege.

Hall & Partners ist ein Teil der Omnicom Brand Consulting Group. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hallandpartners.com. Twitter @hallandpartners.

