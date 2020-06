Hallstein Artesian Water fait un don à l'Hospital Clínica Benidorm pour aider patients et soignants

Le don a été rendu possible grâce au célèbre centre de bien-être espagnol SHA. « Nous connaissons la famille Muhr depuis longtemps », a expliqué Fernando Rojo, directeur général du centre. « Lorsqu'elle nous a contactés pour nous demander où son eau serait la plus utile, nous avons immédiatement pensé à nos amis de Clínica Benidorm qui luttent contre la Covid-19. »

Très soucieuse de l'environnement, la famille Muhr, fondatrice d'Hallstein, s'est dans un premier temps assuré que son aquifère soit autosuffisant et n'ait pas d'impact sur les autres sources d'eau. Elle s'est ensuite attachée à protéger le terrain géologique environnant en obtenant plus de 57 permis. L'eau est captée directement à la source et embouteillée dans des contenants en Tritan sans BPA sans subir aucun traitement.

« Lorsque la pandémie a éclaté, nous avons immédiatement cherché à savoir où nous pouvions être les plus utiles », a expliqué le PDG de Hallstein, Alexander Muhr. « L'Espagne étant devenue l'un des pays les plus durement touchés, nous savions que notre contribution, aussi modeste soit-elle, pourrait y être utile. Et nous sommes heureux d'être en mesure de le faire. »

