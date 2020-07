Hallura annonce la nomination de Paul Navarre au Conseil d'administration

YOKNEAM, Israël, 1er juillet 2020 /PRNewswire/ -- Hallura Ltd, une société israélienne de médecine esthétique mettant au point une nouvelle génération de produits de comblement dermique à base d'acide hyaluronique, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Paul Navarre aux fonctions d'administrateur indépendant du Conseil d'administration d'Hallura.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Paul Navarre, qui enrichit grandement le Conseil d'administration d'Hallura par ses connaissances et son expérience », a déclaré le Dr Shimon Eckhouse, le cofondateur et Président d'Hallura. « Son bagage exceptionnel fait de Paul un cadre respecté et reconnu du secteur. Il partage notre vision sur l'aspect révolutionnaire de la technologie d'Hallura, qui peut transformer le secteur de la médecine esthétique. Son regard unique contribuera à orienter la vision et les perspectives stratégiques de la société. »

M. Paul Navarre a déclaré : « Je suis absolument ravi d'intégrer le Conseil d'administration. Hallura est à la pointe des technologies qui permettront d'accéder à une nouvelle génération de traitements esthétiques. Les grands progrès réalisés par Hallura ces deux dernières années rendent le moment idéal pour rejoindre la société ; j'ai hâte de faire profiter le Conseil d'administration de mon expérience. »

Paul Navarre dispose de plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs pharmaceutique et des biens de consommation. Il a été Directeur général de Ferring Holding Inc. (États-Unis) entre 2017 et 2020, où il administrait des domaines comme les activités commerciales, le développement clinique et la fabrication. Auparavant, en tant que Président d'Allergan International, il gérait des activités de soins spécialisés pesant trois milliards d'USD, couvrant la dermatologie, l'ophtalmologie, l'urologie et les neurosciences. Durant les dix années qu'il a passées chez Allergan, M. Navarre s'est forgé une solide réputation sur le marché de la médecine esthétique, obtenant de solides résultats commerciaux et développant de multiples entreprises avec réussite. Avant de rejoindre Allergan, M. Navarre a travaillé chez Procter & Gamble pendant 15 ans, d'abord dans les biens de consommation, puis dans la division pharmaceutique de la société.

À propos d'Hallura Ltd

Hallura Ltd apporte une technologie de rupture en matière d'acide hyaluronique sur le marché florissant des produits esthétiques injectables. Sa technologie brevetée de réticulation de l'acide hyaluronique se passe de BDDE. Les produits de comblement dermique d'Hallura répondent à la demande grandissante de produits de comblement de meilleure qualité et plus sûrs, offrant des résultats esthétiques naturels et doux.

Fondée en novembre 2017 par le Dr Stéphane Meunier, Mme Alona Gellerman, le Dr Per Hedén et le Dr Shimon Eckhouse, la société a son siège, son département de recherche et développement et son site de production à Yokneam, en Israël.

Contact : Dr Stephane Meunier, PDG d'Hallura : [email protected]

