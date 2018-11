Hamad Bin Khalifa University é primeira universidade do Oriente Médio a fazer parceria com edX.org e oferecer cursos on-line

DOHA, Catar, 22 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Hamad Bin Khalifa University (HBKU), instituição da Qatar Foundation especializada em ensino superior, e a edX , plataforma de aprendizagem on-line sem fins lucrativos fundada pela Harvard University e pelo MIT, firmaram um contrato que fará da universidade a primeira a oferecer no Oriente Médio cursos interdisciplinares por meio da plataforma on-line. Milhões de estudantes em todo o mundo poderão fazer os cursos.

Hamad Bin Khalifa University (HBKU) recently participated in the edX Global Forum in Boston, which drew dozens of international experts and learners from all around the world. Dr. Ahmad M. Hasnah, HBKU president, and Dr. Anant Agarwal, founder and CEO of edX and MIT professor, signed an agreement that positions the University as the first in the Middle East to offer courses through the platform.

O Dr. Ahmad M. Hasnah, presidente da HBKU, e o Dr. Anant Agarwal, fundador e CEO da edX e professor do MIT, anunciaram a parceria em uma cerimônia de assinatura oficial na cidade de Boston, nos Estados Unidos. O contrato foi assinado em paralelo ao Fórum Global da edX, realizado em 15 e 16 de novembro. O encontro anual reúne a rede de parceiros da edX, formada por inovadores de aprendizagem digital e altos líderes das principais universidades e organizações do mundo, para compartilhar conhecimentos, trocar ideias e planejar o futuro da educação em conjunto.

"Convidamos estudantes do mundo todo para tirar proveito de formas inovadoras de acesso ao conhecimento, ambas as quais darão uma oportunidade sem precedentes para os profissionais crescerem em suas carreiras", disse Hasnah na cerimônia de assinatura.

"Como a inovação é um objetivo importante da HBKU, acreditamos que a parceria com a edX nos permitirá disseminar conhecimentos e fará com que a comunidade global se beneficie de ofertas exclusivas que complementam os programas existentes na plataforma de aprendizagem da edX e permaneça atenta aos desafios globais. Como um setor em constante evolução, a educação assumiu novas formas que vão além das limitações da sala de aula convencional nos últimos anos. Nossas ofertas da edX são uma manifestação do compromisso vitalício da universidade com abordagens acadêmicas inovadoras que transcendem fronteiras."

"Estamos honrados de receber a Hamad Bin Khalifa University na comunidade de parceiros globais da edX", disse o CEO da edX e professor do MIT Anant Agarwal. "A edX e a HBKU têm a mesma missão de aumentar o acesso à educação de qualidade para todos os estudantes, em todos os lugares, em áreas que enfrentam os desafios da sociedade em nível global. Entre elas estão a necessidade de identificar maneiras novas e inovadoras de fornecer energia sustentável, o que é abordado no programa de certificação profissional da HBKU. Foi um prazer receber o Dr. Hasnah em nosso fórum global neste ano, e estamos ansiosos para fomentar a nossa parceria no futuro."

O contrato da HBKU com a edX reforça o compromisso de buscar colaborações locais e internacionais para promover uma experiência educacional verdadeiramente global, além de derrubar silos acadêmicos. Por meio de diversas parcerias estratégicas, a universidade pretende criar cursos e programas de pesquisa acadêmica de qualidade acessíveis a estudantes no Catar e no resto do mundo.

O primeiro programa oferecido pela HBKU na plataforma edX, " Energia solar em climas quentes do deserto ", tem como foco o progresso da energia sustentável e o combate ao aquecimento global.

"Esse programa reflete o compromisso da HBKU com grandes desafios locais que têm um impacto global", prosseguiu Hasnah. "O lançamento do programa é oportuno e responde à urgência que consta no recente relatório do Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas, que destacou a necessidade de limitar o aquecimento global a 1,5 °C, em comparação a 2 °C."

Futuros estudantes já podem se matricular no programa de certificação profissional da HBKU na edX, que terá início em 7 de janeiro de 2019. Os programas consistem em dois cursos abertos on-line: "Avaliação de recursos solares em climas desérticos" e "Utilização de tecnologia fotovoltaica em climas desérticos" . Eles terão como foco a estimativa de recursos solares e o design de módulos e células solares fotovoltaicas para climas quentes e pulverulentos, ajudando engenheiros solares, investidores e formuladores de políticas públicas sobre energia a entender e atenuar os problemas técnicos associados à produção de energia solar no deserto. Os programas de certificação profissional da edX são uma série de cursos criados por líderes setoriais e por importantes universidades para desenvolver e aprimorar as competências profissionais necessárias para ter sucesso nos campos com maior demanda da atualidade.

Para se matricular no programa, visite https://www.edx.org/school/hbkux .

Sobre a Hamad Bin Khalifa University

Inovando hoje, formando o amanhã

A Hamad Bin Khalifa University (HBKU), membro da Fundação do Catar para a Educação, a Ciência e o Desenvolvimento Comunitário (Qatar Foundation, QF), foi fundada em 2010 como uma universidade de pesquisa intensiva que atua como um catalisador de mudanças transformadoras no Catar e na região com impacto global. Localizada na Cidade da Educação, a HBKU está empenhada em desenvolver e cultivar a capacidade humana por meio de uma experiência acadêmica enriquecedora, um ecossistema inovador e parcerias exclusivas. A HBKU oferece programas multidisciplinares de graduação e pós-graduação em suas faculdades, bem como oportunidades de pesquisa e bolsas de estudos em seus institutos e centros. Para obter mais informações sobre a HBKU, visite http://www.hbku.edu.qa .

SOBRE a edX

A edX é uma plataforma de aprendizagem de código aberto sem fins lucrativos que oferece cursos e programas educacionais on-line em edx.org em parceria com mais de 130 instituições, entre as quais importantes universidades e faculdades globais e um grupo diversificado de organizações proeminentes do mundo todo. Fundada pela Harvard University e pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e com sede em Cambridge, no estado americano de Massachusetts, a edX se concentra na transformação da aprendizagem on-line e presencial por meio de metodologias inovadoras, experiências educacionais com jogos e pesquisas de ponta em uma plataforma de código aberto. Para obter mais informações sobre a edX, visite http://www.edx.org .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/770031/HBKU_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/788575/Hamad_Bin_Khalifa_University__HBKU.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/788576/Dr__Ahmad_M_Hasnah_and_Dr__Anant_Agarwal.jpg

FONTE Hamad Bin Khalifa University (HBKU)

Related Links

https://hbku.edu.qa/en



SOURCE Hamad Bin Khalifa University (HBKU)