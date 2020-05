Hamamatsu wprowadza kamerę sCMOS ORCA-Fusion BT

BRIDGEWATER, New Jersey, 4 maja 2020 r. /PRNewswire/ -- Dekadę temu, pojawienie się kamer opartych na przetwornikach typu scientific CMOS (sCMOS) przyniosło istotny kamień milowy w zakresie rejestrowania obrazu na potrzeby naukowe.

Dziś, Hamamatsu Photonics wprowadza nową wersję ORCA, najlepszej na rynku marki kamer sCMOS – ORCA-Fusion BT.

Urządzenie łączy w sobie bezkompromisową specyfikację ORCA-Fusion: ultraniski poziom szumów, jednorodność charakterystyczną dla przetworników CCD i dużą liczbę przechwytywanych klatek na sekundę z wysoką wydajnością kwantową uzyskaną dzięki cienkiej budowie, co pozwala mu osiągnąć najwyższą wydajność matrycy sCMOS.

Prawdziwe piękno kamery ORCA-Fusion BT drzemie w praktycznych zastosowaniach połączenia wyjątkowej technologii wykrywania i gromadzenia fotonów. Rejestruj nawet najsłabszy sygnał, przechwytuj zachwycające obrazy o wysokim stosunku sygnału do szumu na podstawie niewielkiej liczby fotonów, oglądaj nigdy wcześniej niezarejestrowane zdarzenia i ze spokojem stosuj metody obliczeniowe.

ORCA-Fusion BT została zaprojektowana od podstaw specjalnie z myślą o najtrudniejszych doświadczeniach naukowych obejmujących rejestrację obrazu, ale poradzi sobie również znakomicie z każdym zastosowaniem wymagającym połączenia jednorodności, wysokiej wydajności kwantowej i stosunku sygnału do szumu.

Więcej na temat ORCA-Fusion BT, w tym o cenach i terminach dostawy można dowiedzieć się pod numerem telefonu Hamamatsu Corporation: 1-800-524-0504 lub odwiedzając stronę internetową produktu, https://www.hamamatsucameras.com .

Hamamatsu Corporation

Hamamatsu Corporation to północnoamerykańska spółka zależna Hamamatsu Photonics K.K. (Japonia), czołowego producenta urządzeń do generowania i pomiaru światła podczerwonego, widzialnego i ultrafioletowego. Należą do nich fotodiody, fotopowielacze krzemowe, tuby fotopowielające, źródła światła do badań naukowych, detektory podczerwieni, spektrometry i kamery. Hamamatsu Photonics K.K. dąży do rozwijania fotoniki za sprawą prowadzenia szerokiej gamy badań naukowych. Filozofia firmy przyczynia się do powstawania najnowocześniejszych produktów, które wykorzystuje się na całym świecie do zastosowań naukowych, przemysłowych i handlowych.

Informacje dostarczone przez Hamamatsu Corporation uznawane są za wiarygodne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za żadne potencjalne nieścisłości lub przeoczenia. Specyfikacja urządzeń może ulegać zmianie bez powiadomienia.

