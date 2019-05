Hambourg accueille des Rotariens du monde entier : Convention internationale du Rotary 2019 en Allemagne du Nord

HAMBOURG, Allemagne, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- Au cours des prochains jours, la ville de Hambourg en /Allemagne sera transformée en « Ville Rotary » avec le rassemblement de plus de 25 000 Rotariens du monde entier du 1er au 5 juin à Hambourg pour leur réunion internationale annuelle. L'évènement est considéré comme l'un des congrès les plus prestigieux et les plus internationaux du monde et touche le cœur, non seulement de la communauté rotarienne, mais aussi celui de la ville hôte et de ses résidents.