Hamilton e Bottas mantêm a cabeça fria no lançamento global do PETRONAS Syntium com a tecnologia °CoolTech™ em Turim

Lewis Hamilton, o pentacampeão do Mundial de F1 e seu companheiro de equipe Valtteri Bottas demonstraram hoje o que é preciso para se obter um bom desempenho sob pressão – manter a calma e a cabeça fria e assim revelaram a nova linha de lubrificantes PETRONAS Syntium com a tecnologia °CoolTech™, que representa a entrada da PETRONAS no mercado de lubrificantes de motor de carros híbridos.

A Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport reuniu os convidados no moderno Centro de Pesquisas e Tecnologia da PETRONAS em Turim para o lançamento do PETRONAS Syntium com a tecnologia °CoolTech™ em uma competição dinâmica no pit spot da Fórmula 1 para determinar quem era capaz de manter a cabeça fria sob pressão.

Lewis e Valtteri desafiaram os convidados a simular a rapidez e a corrida contra o relógio em uma parada no box de Fórmula 1, trabalhando em equipe sob o olhar vigilante de Toto Wolff, o líder da equipe. Os participantes mantiveram a calma sob a pressão do relógio ao trocar as quatro rodas enquanto os motoristas manejavam habilmente as pistolas de ar comprimido dos pneus.

As atividades demonstraram as vantagens do PETRONAS Syntium com a tecnologia °CoolTech™: o combate ao aquecimento excessivo do motor e o desempenho em condições da mais alta pressão. Assim como acontece com o desempenho ótimo do motor, o pessoal e as equipes também obtêm o melhor rendimento quando mantêm a cabeça fria.

Lewis Hamilton, o pentacampeão do Mundial da Fórmula 1 disse: "Encontramos a fórmula para vencer durante nossa jornada com a PETRONAS, mas temos que continuar a nos empenhar. Todo o sucesso que conseguimos foi obtido por todos nós, em um trabalho de equipe e sabemos que para demonstrar o desempenho de um campeão precisamos manter a cabeça fria, a calma e a compostura. Tanto o motor como nosso pessoal. É sensacional saber que o desenvolvimento da tecnologia nunca para na PETRONAS".

Giuseppe D'Arrigo, diretor-executivo e CEO de grupo da PLI acrescentou: "Assim como os seres humanos, os motores expostos a condições extremas precisam ser mantidos frios para a garantia de um ótimo desempenho. A tecnologia dos fluidos da PETRONAS é desenvolvida para obter um desempenho superior sob pressão, conforme comprovado pelo sucesso duradouro da Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport no Campeonato Mundial de Construtores da F1 durante os últimos cinco anos. Hoje temos o prazer de oferecer aos nossos consumidores os fluidos desenvolvidos com nossa tecnologia vencedora".

Após o sucesso do ano 2018, durante o qual a PLI se comprometeu a dedicar 75% dos investimentos em pesquisa e tecnologia aos projetos de redução de emissão de CO 2 , a empresa espera ter mais oportunidades para poder utilizar sua tecnologia de fluidos e cumprir assim sua promessa.

A nova linha dos lubrificantes PETRONAS Syntium com a tecnologia °CoolTech™ estará disponível globalmente através de um lançamento gradual a partir de março de 2019.

